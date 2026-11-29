Màn review nhà miền Tây chỉ dài hơn 1 phút cũng đủ thu hút cả trăm nghìn lượt thả tim từ cộng đồng mạng.

Nhắc đến nhà miền Tây, dân tình thường nghĩ ngay đến những cơ ngơi rộng rãi, có sân vườn thênh thang và khoảng xanh bao quanh. Thế nhưng, rộng đến mức có thể vô tư đạp xe vòng quanh không gian như căn nhà đang viral trên TikTok thì vẫn khiến nhiều người phải mắt tròn mắt dẹt! Được chủ tài khoản TikTok @doxuanphuoc1998 đăng tải, clip house tour này nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem cùng cả trăm nghìn lượt thả tim. Không chỉ choáng ngợp trước diện tích rộng mênh mông của cơ ngơi, người xem còn thích thú khi thấy gia chủ hì hụi đạp xe, chạy vòng vòng từ đầu này sang đầu kia khuôn viên như đang đi dạo trong công viên. Một điểm đáng chú ý khác là dù sở hữu khuôn viên đất rộng thênh thang, gia chủ lại không chọn xây nhà cao tầng mà ưu tiên thiết kế trải dài trên một mặt bằng.

Nguồn: TikTok @doxuanphuoc1998

Màn review nhà miền Tây chất lượng khiến dân tình được phen trầm trồ bởi độ rộng hiếm có của cơ ngơi. Ngay khi bước qua cổng, người xem đã choáng ngợp trước khoảng sân vườn rộng lớn, phủ đầy cây xanh, điểm xuyết hồ cá và một chòi nghỉ dưỡng cực chill. Diện tích sân rộng rãi cũng mang đến lợi thế lớn trong việc bố trí phương tiện đi lại, từ ô tô đến xe máy đều có chỗ đậu thoải mái mà không lo chật chội. Chỉ mới review "sương sương" vài giây nhưng cũng đủ cảm nhận được không gian quá đỗi thoáng đãng, thư thái của các cơ ngơi miền Tây.

Tiến sâu vào bên trong, căn nhà tiếp tục gây ấn tượng khi dành diện tích lớn cho khu nhà ở và các không gian sinh hoạt chung. Khu vực bếp và góc ăn uống được bố trí rộng rãi, thoáng đãng, tạo cảm giác thoải mái cho cả gia đình trong những buổi quây quần. Đi sâu hơn nữa còn có cả khu vực hồ bơi và những căn nhà nhỏ xinh được bố trí riêng biệt. Với cách thiết kế này, nhiều netizen dự đoán gia chủ kết hợp không gian sống với mô hình kinh doanh homestay để phục vụ khách lưu trú. Dù mục đích sử dụng thực tế ra sao, không thể phủ nhận cơ ngơi sở hữu diện tích vô cùng hoành tráng. Mỗi khu vực chức năng đều được bố trí rộng rãi, thoáng đãng, vừa đảm bảo sự tiện nghi trong sinh hoạt, vừa tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Từ sân vườn xanh mát, hồ cá, hồ bơi đến những góc nghỉ dưỡng riêng tư, tất cả mang đến không gian sống chill chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Sự rộng rãi của cơ ngơi vẫn chưa dừng lại ở đó. Đi qua khu nhà ở, khu bếp và hồ bơi, căn nhà tiếp tục mở ra một khoảng không gian rộng lớn khác với lối đi lát gạch dài hun hút, hai bên phủ kín cây xanh và có cả kênh mương. Khung cảnh xanh mướt, trù phú càng khiến người xem hình dung rõ hơn về diện tích bao la của khu đất. Đi hết lối đi này, gia chủ bố trí riêng một khu vực giải trí với sân chơi cầu lông và góc chơi bi-a. Sân cầu lông được đầu tư thành một không gian riêng biệt ngay tại nhà. Để thiết kế khu vực này, gia chủ không chỉ cần dành ra diện tích đủ rộng mà còn phải đảm bảo chiều cao trần phù hợp để việc vận động diễn ra thoải mái. Chỉ riêng tiện ích này cũng đủ thấy độ chịu chơi, chịu chi của gia chủ, biến cơ ngơi thành một tổ hợp nghỉ dưỡng và vui chơi đúng nghĩa ngay tại nhà.

Vì sao nhiều gia chủ miền Tây không thích xây nhà cao tầng dù đất rộng thênh thang?

Căn nhà miền Tây viral khiến dân tình vừa choáng ngợp vừa tò mò bởi diện tích rộng thênh thang nhưng không xây cao tầng. Trên thực tế, đây cũng là lựa chọn khá phổ biến của nhiều gia chủ miền Tây. Thay vì dồn không gian sinh hoạt lên nhiều tầng, họ thường ưu tiên xây nhà theo chiều ngang, dành phần lớn diện tích cho sân vườn, ao cá, tiểu cảnh hoặc các khu vực vui chơi, thư giãn ngoài trời. Lựa chọn này xuất phát từ nhiều lý do:

- Sở thích cá nhân: Nhiều gia đình miền Tây lựa chọn xây nhà 2-3 tầng, thậm chí cao hơn để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít người lại có sở thích sống trong những căn nhà rộng rãi, trải dài trên một mặt bằng, có sân vườn bao quanh và nhiều khoảng không gian ngoài trời. Với họ, giá trị của ngôi nhà không nằm ở số tầng hay vẻ bề thế của công trình mà ở sự thoải mái, tiện nghi và cảm giác thư thái khi trở về nhà. Đây đơn giản là lựa chọn xuất phát từ sở thích cá nhân, điều kiện sống và quan niệm khác nhau của mỗi gia đình.

- Ưu tiên không gian sân vườn và các tiện ích ngoài trời: Với diện tích đất dư dả, gia chủ có thể dành một phần lớn khuôn viên để trồng cây ăn trái, làm vườn hoa, hồ cá, hòn non bộ, sân chơi thể thao hoặc khu vực tổ chức tiệc ngoài trời. Đây đều là những không gian mang lại giá trị sử dụng thiết thực, giúp ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn trở thành chốn nghỉ ngơi, thư giãn cho cả gia đình.

- Phù hợp với lối sống gần gũi thiên nhiên: Người miền Tây vốn có sự gắn bó với vườn cây, ao cá và không gian sống thoáng đãng. Bởi vậy, nhiều gia chủ thích thiết kế nhà thấp tầng, có nhiều cửa sổ, hiên rộng và khoảng sân xanh bao quanh để đón gió, lấy sáng tự nhiên. Thay vì sống trong những căn nhà cao tầng khép kín, họ có thể tận hưởng cảm giác gần gũi với thiên nhiên ngay trong chính khuôn viên nhà mình.

- Thuận tiện cho sinh hoạt của nhiều thế hệ: Nhà một tầng hoặc hai tầng giúp các thành viên dễ dàng di chuyển giữa các khu vực chức năng mà không phải thường xuyên lên xuống cầu thang. Điều này đặc biệt thuận tiện với gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc nhiều thế hệ cùng chung sống. Các khu vực như phòng khách, bếp, phòng ngủ và sân vườn cũng có thể được bố trí liền mạch, giúp mọi người dễ dàng kết nối và quây quần bên nhau.

- Dễ dàng chăm sóc, bảo trì và quản lý không gian sống: Nhà thấp tầng thường không đòi hỏi quá nhiều công sức cho việc di chuyển, vệ sinh hay bảo dưỡng các khu vực trên cao. Gia chủ cũng có thể quan sát, chăm sóc sân vườn, cây cối và các tiện ích ngoài trời thuận tiện hơn. Với những gia đình thích tự tay vun vén nhà cửa, đây cũng là một lợi thế đáng cân nhắc.