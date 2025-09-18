Nhà máy tỷ USD đầu tiên tại TPHCM sử dụng 100% năng lượng tái tạo

Đại diện Ban quản lý các khu công nghiệp TPHCM cho biết, nhà máy của Tập đoàn Lego đã đưa vào hoạt động, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhà máy có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, trên diện tích 44 ha, đặt tại khu công nghiệp VSIP 3. Đây là một trong những khu công nghiệp xanh tại TPHCM .

Cùng ngày, Lego công bố ký kết thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA) với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore ( VSIP ), để vận hành nhà máy bằng 100% năng lượng tái tạo.

Khu công nghiệp Vsip 3 thu hút đầu tư công nghiệp xanh.

Đây là giải pháp năng lượng tái tạo quy mô lớn đầu tiên được thiết kế riêng cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, nguồn điện tái tạo từ hệ thống điện mặt trời quy mô lớn của VSIP sẽ được truyền đến nhà máy thông qua hệ thống lưu trữ pin công nghiệp, đảm bảo nguồn cung điện tái tạo ổn định và liên tục.

Ông Nguyễn Phú Thịnh - Tổng giám đốc VSIP - cho biết, việc tích hợp điện mặt trời áp mái và hệ thống lưu trữ năng lượng pin cho thấy các khu công nghiệp hoàn toàn có thể tiên phong trong việc mang đến những giải pháp năng lượng xanh đáng tin cậy.

Nhà máy sử dụng 100% nguồn năng lượng tái tạo.

Theo ước tính, nguồn năng lượng bền vững dự kiến sẽ giúp Lego giảm khoảng 15.000 tấn CO2e mỗi năm, bắt đầu từ đầu năm 2026. Giải pháp này được triển khai sau khi nhà máy lắp đặt 12.400 tấm pin mặt trời áp mái trên các tòa nhà của nhà máy, đáp ứng khoảng 75% nhu cầu năng lượng trong 5 năm đầu tiên. Song song với đó, các thỏa thuận mua điện ngoài nhà máy cũng đang được xúc tiến nhằm đạt được mục tiêu 100% năng lượng tái tạo.