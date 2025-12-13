Tại thành phố Orsk thuộc tỉnh Orenburg, Nga, nhà máy cơ khí địa phương chuyên sản xuất đạn pháo đang bốc cháy. Thông tin này được cơ quan thông tấn Astra đăng tải.

Đoạn video và hình ảnh từ hiện trường sau đó đã được đăng tải trên mạng xã hội, và truyền thông Nga cũng xác nhận vụ cháy.

Theo số liệu chính thức, doanh nghiệp này sản xuất hơn 50% lượng đạn pháo một số cỡ nhất định nhằm phục vụ nhu cầu Lực lượng vũ trang Nga.

Ngoài ra Công ty cổ phần "Nhà máy Cơ khí" còn sản xuất các bộ phận cho hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS), đang được Quân đội Nga đang tích cực sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine.

Nhà máy sản xuất đạn pháo của Nga bốc cháy sau cuộc tấn công.

Các đại diện của Bộ Tình trạng Khẩn cấp trong khu vực cũng đã xác nhận vụ cháy, nhưng không nêu rõ doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng. Đồng thời chính quyền địa phương hiện chưa đưa ra bình luận nào về tình hình ở Orsk.

Theo thông báo, 29 lính cứu hỏa và 9 phương tiện cơ giới đã tham gia dập tắt đám cháy tại cơ sở công nghiệp này.

Sản xuất đạn pháo tại Công ty cổ phần "Nhà máy Cơ khí" ở Orsk.

Vụ cháy trước đó tại nhà máy xảy ra vào ngày 11 tháng 7 năm nay. Khi đó, phía Nga tuyên bố rằng dung môi và sơn đã bốc cháy bên trong xưởng sơn và nhuộm.

Công ty cổ phần "Nhà máy Cơ khí" tham gia nằm trong chuỗi cung cấp cho Quân đội Nga. Vào mùa hè năm 2022, truyền thông địa phương đưa tin rằng doanh nghiệp này đã tăng gấp đôi sản lượng vỏ đạn và vỏ liều (sản phẩm 4G5) cho lựu pháo D-30 122 mm.