Theo tờ Ekonomichna Pravda, các nhân viên Nhà máy đóng tàu Yaroslavl cho biết họ đã không nhận được lương trong gần hai tháng, với lý do là các đơn đặt hàng quân sự chưa được thanh toán và sản xuất bị đình trệ.

Nhà máy đóng tàu Yaroslavl - một doanh nghiệp Nga đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế vì hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng của nước này, được cho là đã không trả lương cho công nhân trong gần hai tháng.

Các nhân viên cho biết khoản thanh toán cuối cùng được thực hiện vào cuối tháng 9 và kể từ đó, nhà máy đã buộc phần lớn lực lượng lao động phải nghỉ việc.

"Họ hứa sẽ trả hết nợ vào ngày 23 tháng 10, nhưng không có gì cả. Tại các cuộc họp, họ nói rằng Bộ Quốc phòng không chuyển tiền thanh toán đơn hàng", một nhân viên kể lại.

Dữ liệu công khai cho thấy xưởng đóng tàu này sử dụng khoảng 850 công nhân và sản xuất cả tàu dân sự lẫn quân sự, bao gồm tàu đổ bộ, tàu tuần tra và các loại tàu chiến khác. Theo tờ Ekonomichna Pravda, nhà máy đóng vai trò kép trong ngành đóng tàu của Nga, với sản lượng phục vụ cả khách hàng thương mại và nhà nước.

Nhân viên được tờ báo trích dẫn cho biết thêm rằng nhiều xưởng hiện đang đóng cửa do tranh chấp tiền lương. Công nhân được thông báo rằng việc không được trả lương là do "lỗi của chủ sử dụng lao động", và sản xuất gần như bị đình trệ.

Trong khi đó, một số công nhân đang cân nhắc việc rời khỏi nhà máy hoàn toàn. "Triển vọng rất mơ hồ", một nhân viên cho biết.

Tàu kéo Kapitan Ushakov do Nhà máy Yaroslavl thi công đã bị chìm.

Hơn nữa, tàu kéo mới nhất của Hải quân Nga thuộc Dự án 23470 mang tên Kapitan Ushakov, gần đây đã bị chìm tại một cầu tàu ở St. Petersburg. Nhà máy đóng tàu Baltic xác nhận rằng "công việc trên tàu kéo được thực hiện bởi đại diện của Nhà máy Đóng tàu Yaroslavl, đơn vị đã thuê cầu tàu".

Vụ việc này đã thu hút sự chú ý do có sự tham gia của công nhân Yaroslavl, đặc biệt là trong bối cảnh hoạt động vẫn đang gặp khó khăn và có báo cáo về tình trạng quản lý yếu kém. Tàu kéo đang trong quá trình hoàn thiện vào thời điểm xảy ra sự cố và các thủy thủ đoàn từ Yaroslavl đã có mặt tại hiện trường.

Nhiều nhân viên cho biết họ đã tham dự các cuộc họp nội bộ, nơi các nhà quản lý thừa nhận sự chậm trễ nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể để tiếp tục thanh toán. Họ cho rằng ban lãnh đạo nhà máy vẫn tiếp tục đổ lỗi cho việc chậm trễ là do thiếu nguồn vốn từ Bộ Quốc phòng Nga.

Nhà máy, từng là nguồn việc làm ổn định cho khu vực, giờ đây đang đối mặt với tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng khi một số nhân viên tìm kiếm công việc khác. Theo một số nhân viên, nhiều người phải nuôi gia đình và không thể tiếp tục làm việc nếu không có thu nhập.

Sự kết hợp giữa việc ngừng sản xuất, tiền lương chưa được trả và việc tham gia vào các dự án quân sự quan trọng làm nổi bật những vấn đề rộng hơn trong ngành công nghiệp quốc phòng được Nga bảo hộ. Mặc dù nhà máy có lịch sử đóng tàu chiến, nhưng lực lượng lao động hiện tại của họ không thể hoàn thành đơn hàng nếu không có lương hoặc sự ổn định trong hoạt động.