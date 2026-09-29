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Nhà máy điện Việt Nam thắng 2 giải lớn tại Mỹ, duy nhất trong nhóm tranh giải cùng các dự án quốc tế

Thu Hường
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Nhà máy điện này vừa giành hai giải thưởng tại POWER Awards 2026 ở Mỹ. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam trong nhóm 8 dự án tranh giải, bên cạnh các công trình đến từ Mỹ, Saudi Arabia, Ireland và Pakistan.

Ngày 28/9/2026, tại Washington D.C. (Mỹ), POWER Magazine tổ chức lễ trao POWER Awards 2026 trong khuôn khổ sự kiện Experience POWER.

Tại đây, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), làm chủ đầu tư đã giành Giải nhất hạng mục "Top Plants: Fossil Fuels" và giải "Plant of the Year" - Nhà máy điện của năm.

Đại diện duy nhất của Việt Nam trong nhóm 8 dự án

Nhơn Trạch 3&4 là một trong 8 dự án lọt vào hạng mục "Top Plants: Fossil Fuels" tại POWER Awards 2026 và là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Các dự án còn lại đến từ Hoa Kỳ, Saudi Arabia, Ireland và Pakistan.

POWER Magazine là ấn phẩm chuyên ngành năng lượng của Mỹ có lịch sử hơn 40 năm. Hạng mục Top Plant dành cho các dự án nổi bật về thiết kế, công nghệ, thiết bị, vận hành hoặc hiệu suất.

Giải Plant of the Year ghi nhận nhà máy nổi bật trong ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu suất và giảm tác động tới môi trường.

Nhà máy điện Việt Nam thắng 2 giải lớn tại Mỹ, duy nhất trong nhóm tranh giải cùng các dự án quốc tế - Ảnh 1.

Nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam

Nhơn Trạch 3&4 là công trình điện LNG đầu tiên của Việt Nam, với yêu cầu cao về công nghệ, kỹ thuật và vận hành.

Theo POWER Magazine, dự án là một dấu mốc trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho hạ tầng điện khí hiện đại, hiệu suất cao.

Dự án được PV Power triển khai cùng các đối tác, nhà thầu và đơn vị liên quan, từ giai đoạn đầu tư, xây dựng đến vận hành.

Việc cùng lúc nhận hai giải thưởng tại POWER Awards 2026 đưa Nhơn Trạch 3&4 trở thành một trong những dự án điện khí LNG của Việt Nam được ghi nhận tại một giải thưởng chuyên ngành quốc tế.

Nhà máy điện Việt Nam thắng 2 giải lớn tại Mỹ, duy nhất trong nhóm tranh giải cùng các dự án quốc tế - Ảnh 2.

Tags

Nhà máy điện

điện khí nhơn trạch

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