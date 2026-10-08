Nhà kho đơn sơ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Đằng sau nhà kho này ẩn chứa câu chuyện đặc biệt.

Nhắc tới ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhiều người sẽ nhớ ngay tới thương hiệu cà phê Trung Nguyên, những phát ngôn khác biệt, cuộc sống kín tiếng tại M'Drắk hay bộ sưu tập hàng trăm ô tô với nhiều cái tên như Rolls-Royce, Ferrari, Porsche, Aston Martin. Nhưng ngoài những dấu ấn quen thuộc đó, ông chủ Trung Nguyên còn có một nơi đặc biệt dùng để cất giữ phần lớn số xe của mình.

Điều gây bất ngờ là nơi này không mang dáng dấp của một garage siêu sang hay showroom được thiết kế cầu kỳ. Trái lại, khu chứa xe tại M'Drắk được mô tả khá đơn giản, thậm chí có phần đơn sơ, với những dãy nhà tiền chế dài, mái che rộng, nền xi măng và không gian bốn phía tương đối thoáng.

Sự đối lập chỉ thực sự hiện ra khi bước vào bên trong. Sau những mái che giản dị ấy là hàng dài ô tô có giá trị lớn, nhiều mẫu xe sang, xe thể thao khác. Chính sự tương phản giữa một "nhà kho" có vẻ ngoài bình thường và bộ sưu tập xe phía trong đã khiến nơi này trở thành một trong những không gian ít người biết nhưng đáng chú ý nhất gắn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bên trong những dãy nhà chứa hàng trăm ô tô

Theo thông tin được Trung Nguyên Legend năm 2023, khu vực tập kết phần lớn xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại M'Drắk thường được gọi là "Trại ngựa". Tại đây có nhiều ngôi nhà tiền chế dài và rộng, đủ chỗ để ô tô đỗ thành 2-3 hàng nối tiếp nhau.

Ngay ở khu đầu tiên, nhiều chiếc Rolls-Royce được xếp thành hàng. Đi tiếp qua các khu phía sau vẫn là những dãy xe với đủ kiểu dáng, kích thước và thương hiệu khác nhau. Các khu chứa xe này chủ yếu có mái tôn, nền xi măng, kết cấu khá đơn giản. Do nằm sâu trong một khu vực rộng và tách biệt, một số nơi thậm chí không sử dụng kiểu cửa hay cổng kín như những garage thường thấy tại đô thị.

Càng nhìn vào bên trong, sự tương phản càng rõ. Rolls-Royce, Ferrari, Porsche, Aston Martin, Mercedes-Benz cùng nhiều mẫu SUV đắt tiền từng xuất hiện tại đây. Thay vì được đặt trong không gian trưng bày sang trọng, những chiếc xe lại nằm san sát dưới mái nhà tiền chế, được sắp xếp chủ yếu theo nhu cầu lưu giữ và chăm sóc.

Quy mô của bộ sưu tập cũng không nhỏ. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng cho biết mình sở hữu khoảng 500 chiếc ô tô. Đáng chú ý, không phải chiếc xe nào cũng thường xuyên lăn bánh. Ông nói có những xe đã để 7-8 năm mà gần như không sử dụng.

Vì thế, "nhà kho" tại M'Drắk không chỉ đơn giản là nơi đưa xe vào cất giữ. Khi hàng trăm chiếc ô tô cùng nằm một chỗ, việc duy trì tình trạng vận hành của chúng cũng trở thành một công việc riêng.

Theo Trung Nguyên Legend, tại đây có nhân sự thường xuyên làm nhiệm vụ khởi động xe. Dân Trí cho biết mỗi tháng còn có một đội kỹ thuật chuyên nghiệp từ TP.HCM được thuê lên M'Drắk để kiểm tra, bảo hành và bảo dưỡng dàn ô tô.

Sở hữu hàng trăm xe nhưng ông Vũ nói mình không mê xe

Điều khiến câu chuyện về những dãy nhà kho tại M'Drắk trở nên khác biệt lại nằm ở chính người sở hữu chúng. Thông thường, một bộ sưu tập hàng trăm ô tô dễ khiến người ta nghĩ tới niềm đam mê xe kéo dài nhiều năm. Thế nhưng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng đưa ra cách lý giải khác.

Ông từng chia sẻ: "Qua không bao giờ yêu cái xe hết." Ông thậm chí xem ô tô là một dạng "tiêu sản", bởi sau khi bỏ tiền mua, chủ sở hữu còn phải tiếp tục chi cho bảo trì, bảo dưỡng và nhiều khoản liên quan.

Cách lý giải này phần nào cho thấy vì sao những chiếc xe giá trị lớn tại M'Drắk không được đặt trong một không gian trưng bày cầu kỳ. Với ông Vũ, dàn xe dường như không chỉ tồn tại để ngắm hay phục vụ nhu cầu cầm lái mỗi ngày. Thực tế, nhiều chiếc trong số đó từng rời khỏi những nhà kho để tham gia các hoạt động khác của Trung Nguyên.

Từ nhà kho tới những hành trình chở sách

Theo Trung Nguyên Legend, ông Vũ từng giải thích rằng việc lựa chọn siêu xe có liên quan tới khả năng tạo sự chú ý. Ông từng nêu quan điểm: "Muốn dạy người ta làm giàu thì phải thể hiện sự giàu có. Chọn siêu xe là vì thế."

Theo cách ông lý giải, những chiếc xe đắt tiền tạo ra hình ảnh trực quan về thành công, qua đó giúp các chương trình hướng tới thanh niên, khởi nghiệp và sách dễ nhận được sự quan tâm hơn.

Trong nhiều năm, một số xe thuộc bộ sưu tập từng xuất hiện trong "Hành trình từ Trái Tim" của Trung Nguyên. Những đoàn xe gồm nhiều mẫu xe sang và xe thể thao đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành, mang theo sách và đồng hành trong các hoạt động giao lưu với thanh niên, sinh viên.

Theo Trung Nguyên Legend, việc đưa siêu xe vào hành trình giúp chương trình tạo sức hút, từ đó kéo sự chú ý của công chúng tới sách, tri thức và thông điệp khởi nghiệp mà doanh nghiệp muốn truyền tải. Không dừng ở đó, ông Vũ từng nói tới khả năng trong tương lai sẽ đấu giá một phần số xe để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đây mới là ý định được ông chia sẻ, chưa phải thông tin về một chương trình đấu giá quy mô lớn đã chính thức diễn ra.