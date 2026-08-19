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Nhà hàng, quán cà phê được phát miễn phí nhạc "Tinh Hà Say Hi"

PV
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Từ ngày 18/8 đến 18/11, các nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, trung tâm thương mại và nhiều không gian kinh doanh tại Việt Nam có thể phát trực tuyến miễn phí kho nhạc "Tinh Hà Say Hi".

haTheo đơn vị sản xuất Tinh hà say hi, từ ngày 18/8 đến hết ngày 18/11/2026, các đối tác kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được sử dụng miễn phí các bản ghi âm thuộc danh mục "Tinh Hà Say Hi" để phát trực tuyến tại không gian kinh doanh thông qua nguồn phát chính thức.

Chương trình áp dụng cho nhiều mô hình như nhà hàng, quán cà phê, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, spa, phòng gym, văn phòng và các không gian dịch vụ công cộng.

Việc mở kho nhạc cho các địa điểm kinh doanh diễn ra trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nhạc nền tại các không gian dịch vụ ngày càng phổ biến. Với các doanh nghiệp, việc lựa chọn nguồn nhạc có quyền sử dụng rõ ràng cũng là vấn đề cần được quan tâm nhằm hạn chế những rắc rối liên quan đến bản quyền.

Nhà hàng, quán cà phê được phát miễn phí nhạc "Tinh Hà Say Hi" - Ảnh 1.

Theo thông tin chương trình, các bản ghi âm được phát thông qua nguồn chính thức. Đơn vị triển khai cũng cung cấp hướng dẫn để các đối tác sử dụng kho nhạc trong thời gian chương trình. 

Đây là lần đầu kho nhạc của "Tinh Hà Say Hi" được đưa vào sử dụng tại nhiều không gian kinh doanh bên ngoài môi trường truyền hình và các nền tảng số, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận của những ca khúc trong chương trình.

Trước khi được đưa vào các không gian kinh doanh, nhiều ca khúc của "Tinh Hà Say Hi" đã thu hút lượng người nghe và xem đáng kể trên các nền tảng số."50 Cuộc Gọi Nhỡ" từng vươn lên Top 1 video thịnh hành trên YouTube Việt Nam. 

Nhà hàng, quán cà phê được phát miễn phí nhạc "Tinh Hà Say Hi" - Ảnh 2.

Theo dữ liệu Spotify được Kworb tổng hợp, ca khúc đạt hơn 1,13 triệu lượt stream trong ngày 15/7 và đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Spotify Việt Nam. Đến giữa tháng 8, video Performance của ca khúc vượt 5 triệu lượt xem.

Một số ca khúc khác như "IDNAT", "Xoay Vòng" và "Cô Đơn Anh Cũng Vui" cũng đạt hàng trăm nghìn lượt stream theo cùng hệ thống thống kê.Tại Live Stage 2, "Mộng Duyên" vượt 1 triệu lượt xem và từng đứng Top 1 Trending YouTube sau khoảng 2 ngày phát hành. "Có Gì Đâu Mà Cay" cũng lên Top 1 Trending YouTube Việt Nam chưa đầy 24 giờ sau khi bản Performance được đăng tải.

Đến giữa tháng 8, "Mộng Duyên" đạt gần 4 triệu lượt xem, "Thế Giới Của Anh" hơn 5 triệu lượt và "Có Gì Đâu Mà Cay" khoảng 3 triệu lượt trên YouTube. Ở Live Stage 3, "Secret" đạt hơn 558.000 lượt xem sau khoảng 23 giờ và đứng đầu danh mục Video Trending tại Việt Nam.

Những con số trên cho thấy các ca khúc đang tiếp tục được tiếp cận khán giả thông qua các nền tảng số, trước khi xuất hiện thêm trong những không gian đời sống như nhà hàng, quán cà phê, khách sạn hay trung tâm thương mại.

Việc cho phép phát miễn phí trong thời gian ba tháng cũng tạo thêm một hình thức tiếp cận âm nhạc cho khán giả, đồng thời giúp các không gian kinh doanh có thêm lựa chọn nhạc nền từ những sản phẩm đang được chú ý trên thị trường.

Chương trình được áp dụng đến hết ngày 18/11/2026. Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cần thực hiện theo hướng dẫn và nguồn phát chính thức của chương trình

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