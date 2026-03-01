Nhà giàu châu Á rủ nhau “tháo chạy” khỏi Trung Đông, một quốc gia không xa Việt Nam hưởng lợi lớn khi dòng tiền lũ lượt đổ vào

Khi “thiên đường trú ẩn” không còn an toàn

Theo hãng thông tấn Reuters, ngay sau khi Dubai hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran hồi tuần trước, hai doanh nhân người Ấn Độ đang sinh sống tại đó đã cố gắng chuyển hơn 100.000 USD mỗi người từ tài khoản ngân hàng địa phương sang Singapore để phòng ngừa rủi ro.

Chia sẻ với Reuters, hai doanh nhân (giấu tên vì vấn đề nhạy cảm) cho biết, ban đầu các trục trặc kỹ thuật sau cuộc tấn công của Iran đã cản trở kế hoạch này. Một trong hai vị doanh nhân sau đó đã chuyển được số tiền trên sang tài khoản ngân hàng tại Singapore thông qua một ngân hàng khác có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Các cố vấn và luật sư trong ngành tiết lộ hàng loạt các nhà tài phiệt châu Á khác đang tìm hiểu hoặc làm theo cách tương tự như hai doanh nhân nói trên đến chuyển số tài sản tại Dubai sang các trung tâm tài chính trong khu vực là Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc), trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran khiến danh tiếng "thiên đường trú ẩn" của vùng Vịnh bị lung lay, và khiến các nhà đầu tư lo ngại.

Các phương tiện giao thông di chuyển trên đường cao tốc, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 4/3/2026. Ảnh: REUTERS/Rula Rouhana

Trong khi giới nhà giàu thường đa dạng hóa đầu tư của họ trên nhiều khu vực và loại tài sản, họ thường cân nhắc các yếu tố như thuế, quy định, bảo mật và vận hành để lựa chọn nơi đặt trụ sở. Vì vậy, trong những năm gần đây, giới doanh nhân và gia đình giàu có ở châu Á, chủ yếu từ Trung Quốc, rất ưa chuộng Dubai nhờ các chính sách ưu đãi của trung tâm tài chính này.

Hơn nữa, với sự bùng nổ trong các lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng, vùng Vịnh cũng đã trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn. Tổng tài sản của ngành ngân hàng và tài chính của UAE đã vượt quá 5,42 nghìn tỷ dirham (1.480 tỷ USD), theo ngân hàng trung ương nước này.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang xem xét lại xu hướng nói trên, vì những cuộc tấn công vào Dubai và Abu Dhabi đã dấy lên nghi ngờ về danh tiếng ổn định của UAE.

Ông Ryan Lin, luật sư chuyên về tài sản tư nhân tại Singapore, cho biết có đến 6 hoặc 7 trong số 20 khách hàng của ông có trụ sở tại Dubai, mỗi người nắm giữ trung bình 50 triệu USD tài sản, đã liên hệ với ông trong tuần này, trong đó 3 người có kế hoạch chuyển tài sản ngay lập tức đến Singapore. Một khách hàng đang "xem xét khả năng chuyển hết mọi tài sản sang Singapore nhanh đến mức nào", ông Lin nói.

Khói và lửa bốc lên tại khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 4/3, sau khi hệ thống phòng không đánh chặn một máy bay không người lái. Ảnh: Amr Alfiky/Reuters)

Bà Iris Xu, giám đốc của Anderson Global, một nhà cung cấp dịch vụ quỹ và doanh nghiệp toàn cầu, cho biết chỉ trong tuần này có từ 10 đến 20 văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office) liên hệ với công ty của bà để hỏi về việc chuyển tài sản từ Trung Đông về Singapore vì lo ngại xung đột có thể kéo dài. Các văn phòng quản lý tài sản gia đình là những công ty cung cấp dịch vụ trọn gói, quản lý danh mục đầu tư cho người giàu.

"Người ta thường chọn Dubai vì những ưu đãi về thuế, nhưng giờ tôi nghĩ ưu đãi về thuế có thể không phải là ưu tiên hàng đầu của họ nữa," bà Xu nói.

Một cố vấn quản lý tài sản giấu tên ở Singapore cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, họ đã trao đổi với 13 khách hàng đến từ UAE, và có hơn một nửa trong số đó đang nghiêm túc cân nhắc việc chuyển tài sản về Singapore.

Chuyên gia này cho biết: "Việc di chuyển giữa hai nước bằng máy bay sẽ vẫn là một thách thức, kể cả khi xung đột kết thúc vào ngày mai. Đó là vấn đề niềm tin."

Bà Grace Tang, Giám đốc điều hành của Phillip Private Equity, cho biết các khách hàng của bà, chủ yếu là người châu Á, đang lo lắng. Theo bà Tang, có từ 10 đến 20 người hỏi về việc chuyển tài sản của họ đến Singapore và tìm cách bảo toàn vốn.

Chờ đợi và quan sát

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà quản lý tài sản đều cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông sẽ dẫn đến tình trạng thoái vốn ồ ạt ngay lập tức.

Ông Dhruba Jyoti Sengupta, Giám đốc điều hành của WRISE Private Middle East, một tập đoàn quản lý tài sản đặt trụ sở tại Dubai, cho biết công ty chưa thấy "các cuộc thảo luận nghiêm túc về việc rút vốn ồ ạt", vì khách hàng tin tưởng vào khả năng phục hồi dài hạn của UAE.

"Họ là những nhà đầu tư toàn cầu sành sỏi, đã đa dạng hóa danh mục đầu tư quốc tế, nhưng vẫn có niềm tin vào câu chuyện tăng trưởng của UAE," ông nói. "Bất chấp tình trạng bất ổn địa chính trị sâu rộng trong khu vực, khách hàng vẫn cảm thấy an toàn và yên tâm."

Thống đốc Ngân hàng Trung ương UAE Khaled Mohamed Balama hôm 5/3 khẳng định ngành ngân hàng và tài chính của nước này có khả năng phục hồi mạnh mẽ, ổn định và có vị thế tốt để vượt qua các diễn biến khu vực. Ông cũng khẳng định thêm rằng các ngân hàng, công ty tài chính và công ty bảo hiểm của nước này đang hoạt động bình thường và không bị gián đoạn.

Các nhà quản lý tài sản hàng đầu có trụ sở tại Singapore, Ngân hàng Singapore và Tập đoàn DBS cho biết khách hàng của họ đang theo dõi sát sao các diễn biến trong khu vực và hiện đang áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát.

Trong khi UAE đang nỗ lực duy trì vị thế là nơi trú ẩn an toàn, một số công ty vẫn tiếp tục kế hoạch mở rộng hoạt động tại nước này.

Jeremy Lim, đồng sáng lập của GrandWay Family Office, hiện đang trong quá trình mở văn phòng quản lý tài sản gia đình tại Abu Dhabi. Ông Lim tiết lộ kế hoạch của ông không thay đổi - miễn là UAE không trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột và phía Iran không có bất kỳ động thái leo thang nào hơn nữa.

Ông Lim phân tích: "Các doanh nghiệp sẽ chỉ thực sự từ bỏ nếu UAE trực tiếp tham gia vào một trong các bên của cuộc xung đột.”

Theo Reuters﻿