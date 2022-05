Trong cuốn tiểu sử về Buffett, ''The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life" (Hòn tuyết lăn), tác giả Alice Schroeder đã viết về buổi thuyết trình của nhà hiền triết xứ Omaha tại ĐH Georgia. Khi các sinh viên hỏi ông về định nghĩa của thành công.

Câu trả lời của Buffett khiến nhiều sinh viên bất ngờ bởi ông trả lời rằng khi cuộc đời đã gần kết thúc, thước đo thành công duy nhất của bạn phải là số lượng ''người yêu quý bạn và người bạn yêu quý.

''Tôi biết những người có rất nhiều tiền và họ có bữa tối xa hoa, những bệnh viện mang tên mình song sự thật là không được ai yêu quý. Nếu bước đến ngưỡng tuổi của tôi và không có ai nghĩ tốt về bạn thì cuộc đời thực sự là một thảm hoạ, tôi không quan tâm bạn có nhiều tiền đến đâu'', Buffett nói.

Thật vậy, vị tỷ phú tự thân đã nói rằng việc bạn được yêu thương bao nhiêu - không phải là sự giàu có hay thành tích song đây mới thực sự là thước đo cuối cùng của sự thành công trong cuộc sống. Vậy làm thế nào chúng ta có thể tuân theo nguyên tắc thành công của Buffett?

Vị tha và đừng hy vọng những điều đáp lại

Quy luật của tình yêu là cho và nhận. Khi chúng ta lựa chọn yêu thương một người vô điều kiện bằng cách khuyến khích và tin tưởng họ, thì tình yêu sẽ được đáp trả một cách mạnh mẽ qua sự tôn trọng, ngưỡng mộ, tin tưởng và trung thành.

Hơn nữa khi nhận được những thứ đó, chúng ta trở nên vị tha hơn. Một nghiên cứu năm 2011 của Đại học California thực hiện cho thấy lòng trắc ẩn có thể tăng động lực, ý chí và khả năng phục hồi sau thất bại. Một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2007 trên Journal of Research in Personality kết luận rằng những người có lòng trắc ẩn thường vui vẻ, lạc quan và thể hiện được sự chủ động cá nhân.

Đồng cảm

Sự đồng cảm là một trong những đặc điểm phổ biến nhất của những người có tài. Sự đồng cảm chỉ có được khi bạn có thể bước vào vị trí của người khác và nhìn nhận được quan điểm của họ.

Sự đồng cảm cũng đóng vai trò quan trọng trong khả năng ảnh hưởng đến người khác. Trong một nghiên cứu của DDI khảo sát 15.000 nhà lãnh đạo trong 20 ngành, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khả năng lắng nghe và đưa phản hồi với sự đồng cảm là yếu tố quan trọng nhất trong thành tích chung của một nhóm làm việc.

Tạo niềm vui trong công việc

Khi được làm công việc yêu thích, bạn đang tận hưởng cuộc sống. Trong cuốn tiểu sử về Buffett của Carol J.Loomis ''Tap Dancing to Work: Warren Buffett on Practically Everything'' đã đề cập đến một câu nói của Buffett: ''Tôi làm việc cùng với những người mình yêu quý. Không có công việc nào thú vị hơn điều hành Berkshire và tôi tự thấy mình may mắn khi ở vị trí này''.

Điều này rất rõ ràng. Trong một môi trường tích cực, nơi mọi người cùng giá trị, niềm tin và chuẩn mực, bạn sẽ nhận thấy những nhóm có hiệu suất làm việc cao sẽ thu hút những người có cùng tiêu chuẩn đó.

Đối xử với người khác theo cách họ muốn

Khi còn nhỏ, chúng ta thường được dạy Quy tắc Vàng: "Hãy đối xử với người khác như bạn muốn được đối xử''. Tuy nhiên quy tắc kim cương lại là ''Hãy đối xử với người khác theo cách họ muốn''.

Khi tuân theo quy tắc này, chúng ta có thể chắc chắn rằng mình đang tôn trọng những gì họ muốn, thay vì những giá trị, sở thích của cá nhân. Điều này không có nghĩa là chúng ra nên bỏ qua quy tắc vàng hoàn toàn nhưng nên nhận ra những hạn chế của nó vì mỗi người và mỗi hoàn cảnh đều rất khác nhau.

Theo CNBC

https://cafef.vn/nha-dau-tu-warren-buffett-thuoc-do-cua-thanh-cong-khong-phai-la-so-tien-trong-tai-khoan-ma-la-co-bao-nhieu-nguoi-yeu-thuong-ban-20220512103047197.chn