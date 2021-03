“Nhà đầu tư F0 nên dùng cả chân phanh và chân ga vào thị trường BĐS”

Theo vị chuyên gia này, so với NĐT F0 ở lĩnh vực chứng khoán thì F0 BĐS cần dòng vốn lớn hơn để vào thị trường. Bên cạnh đó, về tính thanh khoản thì hiện tại BĐS kém hơn chứng khoán nhưng bù lại BĐS lại có tính bền vững hơn.



"Theo tôi, ở thời điểm này, ưu tiên hàng đầu của NĐT là chứng khoán nhưng có nhiều NĐT có kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán và tiền tích lũy trong dân vẫn ở trạng thái chờ để vào BĐS", ông Chánh khẳng định.

Vị chuyên gia này cho rằng, câu chuyện của thị trường BĐS năm 2020 là mặc dù dịch Covid-19, kinh tế bị ảnh hưởng nhưng bù lại nhà nước lại đổ ngân sách vào đầu tư công làm trụ đỡ cho nền kinh tế.

Chính yếu tố đầu tư công khiến BĐS được hưởng lợi gián tiếp. Những thông tin về trường, trạm, sân bay, bến cảng, cao tốc.. kích thích giá BĐS tăng trưởng. Theo đó, câu chuyện của BĐS năm 2021 là giá BĐS không giảm mặc dù tính thanh khoản không cao.

Còn trong năm 2021, dòng tiền của NĐT ở trạng thái chờ. Họ nhìn thấy bức tranh của sự tăng trưởng đầu tư công, kinh tế vĩ mô vẫn ổn. Chính tâm lý chờ đợi, đến thời điểm này sẽ khiến NĐT bị áp lực và phải giải ngân dòng tiền.

Theo ông Chánh, tâm lý của NĐT ở thời điểm này giống như "chờ lâu quá bị mỏi, có tiền tôi sẽ bỏ vào BĐS". Theo đó, năm 2021 sẽ có hiện tượng sốt BĐS cục bộ trên thị trường.

Còn với NĐT F0 sẽ thế nào?, vị chuyên gia này cho rằng, F0 BĐS thì không ở trạng thái chờ nhưng đang từng bước chuyển dần dòng tiền từ kênh khác sang BĐS chứ không phải theo kiểu ồ ạt.

Chẳng hạn, chứng khoán đang hấp dẫn, NĐT F0 sẽ lấy một phần vốn và lợi nhuận thắng chứng khoán để bỏ vào BĐS, nếu có rủi ro thì vẫn còn vốn. Theo ông Chánh, trạng thái của NĐT F0 là rút vốn từng bước một, từ từ bỏ tiền vào BĐS.

"Dĩ nhiên, họ là những NĐT hân hoan, hồ hởi, có đà thắng chứng khoán, sẽ bỏ tiền vào BĐS, nhưng các NĐT này cũng ở trạng thái thăm dò để giải ngân. Họ rút vốn từ từ, từng bước, không giải ngân liền do tâm lý còn e dè với Covid-19", ông Chánh chia sẻ.

Vị chuyên gia BĐS cá nhân này ví von, xét về khía cạnh đầu tư, thị trường BĐS hiện nay đang ở giai đoạn "chuyển giao", dòng tiền đang chảy dần vào BĐS. Chứng khoán giống như hồ nước đầy, sẽ chảy dần dòng nước này vào BĐS còn vơi hơn.

Chia sẻ về phân khúc sẽ sinh lợi ổn trong thời gian tới, ông Phan Công Chánh cho rằng, khi thị trường tốt, người ta hay nói về Seconhome, đất nền vùng ven… còn ở giai đoạn tái khởi động qua chu kì mới thì những phân khúc cơ bản như đất nền, nhà phố, căn hộ vừa túi tiền sẽ nhận được sự quan tâm của người mua.

Theo ông Chánh, với NĐT F0 bất động sản bên cạnh tâm trạng hân hoan, hồ hởi thì cũng nên điều khiển "chân phanh" của mình.

"Đầu tư BĐS cũng giống như đi trên chiếc xe, không thể cứ dùng chân ga đạp mãi được, rất dễ lăn xuống vực, mà NĐT nên dùng cả chân phanh và chân ga để điều khiển bánh lái của mình sẽ tốt hơn trong bối cảnh thị trường hiện nay", ông Chánh ví von và đưa lời khuyên.

Ngoài ra, vào thị trường BĐS, NĐT cần lưu ý đến tính thanh khoản của BĐS mình đang đầu tư. Cân đối danh mục tài chính và nguồn hàng, tốt nhất với bối cảnh thị trường BĐS như hiện nay cần cân đối sao cho nguồn tài chính sẵn có cần chiếm tỉ trọng lớn hơn tiền vay để tránh rủi ro.

Nói về kì vọng lợi nhuận của NĐT BĐS, vị chuyên gia này cho hay, không thể phủ nhận, hiện nay tâm lý của NĐT có bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Không phải do dịch mà tiền của NĐT ít đi mà do họ chờ. NĐT chờ đến khi nào cơ hội đủ tốt để an toàn dòng tiền.

"Tuy vậy, BĐS vẫn là kênh được NĐT ưu tiên, thị trường BĐS năm 2021 vẫn có nhiều điểm sáng, dĩ nhiên NĐT cần thận trọng hơn khi vào thị trườn, hiểu được nguồn lực của mình để có tiêu chí đầu tư rõ ràng", ông Chánh chia sẻ.

Nếu có 2-3 tỉ đồng trong tay ở thời điểm nay, theo ông Chánh với kì vọng lơị nhuận trung bình từ 10-15%/năm thì NĐT có thể lựa chọn các căn nhà phố trong hẻm các đô thị loại 1,2; những mảnh đất nền ở vị trí vùng ven có cư dân đã ở xung quanh; căn hộ vừa túi tiền. Có thể là dòng tiền sẵn có hoặc kết hợp với một nhóm đầu tư để tham gia thị trường.