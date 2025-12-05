Nhà đất Hong Kong tàn khốc tới mức này: Cặp vợ chồng vặn người mới ngủ nổi trong căn phòng chưa đến 10m²

Hong Kong (Trung Quốc) từ lâu nổi tiếng với sự đối lập rõ rệt giữa những căn hộ đẹp, đắt bậc nhất châu Á và vô số không gian sống siêu nhỏ. Áp lực nhà ở quá lớn khiến nhiều người chấp nhận ở trong diện tích chật hẹp, chỉ cần đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Cặp vợ chồng sống trong căn phòng chưa đến 10m² suốt 3 năm chính là ví dụ điển hình cho thực tế ấy.

Không gian sống của họ không tồi tàn, chỉ đơn giản là quá nhỏ so với hình dung thông thường về chỗ ở dành cho hai người trưởng thành. Ngay khi mở cửa, cả căn phòng gần như hiện ra trọn vẹn trước mắt. Đầu tiên là chiếc sofa nhỏ kiêm khu tiếp khách, đối diện là chiếc tivi treo tường để hai vợ chồng cùng xem phim vào buổi tối. Sát ngay bên là khu bếp. Dù chỉ thu gọn trong một góc, bếp vẫn được bố trí đầy đủ tủ trên tủ dưới, bồn rửa và khu vực nấu nướng. Nhờ có ô cửa sổ ngay cạnh, góc bếp phần nào thoáng đãng, giúp căn phòng tránh được cảm giác bí bách thường gặp ở những căn hộ siêu nhỏ.

Căn phòng chưa đến 10m² của cặp vợ chồng trẻ



Bên cạnh sofa là khu vực bếp nấu

Dù nhỏ nhưng không gian tương đối tiện nghi

Đối diện khu bếp là nhà vệ sinh. Trong một không gian chật hẹp như vậy, việc đòi hỏi một nhà vệ sinh rộng rãi là điều gần như không thể. Tuy nhiên, diện tích ít ỏi ấy vẫn được tận dụng hợp lý để bố trí đầy đủ các thiết bị cơ bản.

Nhà vệ sinh đối diện bếp

Trong căn hộ chưa đến 10m², khu vực ngủ được bố trí ngay cạnh sofa. Đó thực chất chỉ là một chiếc giường gấp, ban ngày thu gọn để tiết kiệm diện tích, ban đêm mở ra thành không gian nghỉ ngơi cho hai vợ chồng. Phía trên giường là kệ tủ nhỏ để cất quần áo và các vật dụng sinh hoạt.

Đối diện ghế sofa là khu vực "phòng ngủ", thực chất là chiếc giường gấp

Khi cần dùng, chiếc giường đơn đáng lẽ chỉ dành cho 1 người - sẽ được mở ra

Đây chính là không gian nghỉ ngơi hàng ngày của cặp vợ chồng

Phía trên giường là hệ tủ để đựng quần áo và 1 số vật dụng

Vì có nhiều quần áo nên cặp đôi đã tận dụng không gian cạnh cửa sổ để thiết kế thêm giá treo đồ.

Theo Toutiao