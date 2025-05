Một cặp vợ chồng nghèo bỗng trúng sổ xố khiến nhiều người đến chúc mừng. Cặp vợ chồng may mắn nhắc đến ở đây sống ở Thái Lan.

Ngày 16/5/2025, không khí tại thôn Ban Non Kwang, xã Non Kwang, huyện Ban Dan, tỉnh Buriram bỗng rộn ràng khác thường. Người dân địa phương đã cùng nhau đến chúc mừng vợ chồng ông Somjit Chamrum (59 tuổi) và bà Somjit Chamrum (53 tuổi), sau khi cặp đôi may mắn này trúng giải độc đắc xổ số quốc gia với tấm vé mang dãy số 251309 – giải thưởng cao nhất trị giá 6 triệu baht (hơn 4 tỷ đồng).

Vợ chồng bà Somjit cùng hàng xóm vui mừng cầm tờ vé số may mắn trên tay. Ảnh: KS.

Vợ chồng ông Somjit chủ yếu làm nghề nông kiếm sống nên có số tiền lớn họ rất vui mừng. Để có số tiền lớn "không tưởng" này cặp vợ chồng chia sẻ rằng, vào ngày 12/5, một người bán vé số đi lạc đã tình cờ ghé ngang cánh đồng nơi hai vợ chồng đang làm việc. Trong khoảnh khắc tưởng như bình thường đó, bà Somjit đã quyết định mua một tấm vé số như món quà sinh nhật tặng chồng. "Anh ấy hỏi tôi hôm đó có phải sinh nhật anh không, nên tôi chọn mua tặng anh một tấm vé. Tôi chọn số 09 – hai số cuối trùng với năm sinh của chồng tôi là 1966, và số 25 vì đó là ngày sinh nhật của tôi", bà kể lại.

Vào thời điểm đó do không có tiền nên bà Somjit chỉ mua một vé và cũng không kỳ vọng gì nhiều. "Tôi chỉ nghĩ đơn giản, coi như một món quà nho nhỏ cho chồng", bà nói.

Cầm tờ vé số về nhà và cất đi không suy nghĩ nhiều, nhiều ngày sau vợ chồng ông bà vẫn ra đồng như thường lệ, tiếp tục công việc đắp luống lúa giữa cái nắng gắt miền quê. Trong lúc làm việc, một người hàng xóm gần đó mang theo chiếc radio để nghe kết quả xổ số. "Lúc họ đọc lên số 09, tôi cũng chưa nghĩ gì nhiều. Nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi thấy toàn bộ 6 con số đều trùng khớp với tấm vé số tôi đã mua. Tôi bàng hoàng đến mức không tin nổi", bà Somjit xúc động kể lại.

Trúng số tiền lớn bà Somjit đã quỳ xuống giữa cánh đồng và bật khóc. "Tôi khóc không phải vì buồn, mà vì sung sướng. Suốt đời tôi chưa bao giờ có nổi một triệu baht, vậy mà giờ đây chúng tôi có đến sáu triệu", bà nói. Sau giây phút trấn tĩnh, bà đứng dậy ôm chầm lấy chồng trong niềm hạnh phúc tột cùng.

Khi đi nhận thưởng về bà sẽ dùng số tiền đó để trả nợ và sẽ sửa sang lại căn nhà đã xuống cấp. Phần tiền còn lại sẽ được dành dụm để lo cho việc học của các cháu, với hy vọng mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ sau.

Từ một cặp vợ chồng nông dân chân chất, họ đã trở thành tâm điểm chú ý của cả vùng – không chỉ bởi số tiền khổng lồ vừa nhận được, mà còn vì câu chuyện cảm động về lòng tin, sự yêu thương giản dị và một phép màu bất ngờ từ cuộc sống. Câu chuyện cặp đôi nghèo trúng vé sổ xố ngày càng trở lên nổi tiếng hơn khi cả vợ chồng bà Somjit đều trùng họ và tên – Somjit Chamrum – và chính sự gắn bó, đồng lòng giữa họ đã tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu giữa đời thường.

Cũng tại Thái Lan cách đây vài tuần, bà Kamphaeng Singkulang cũng trúng giải nhất 6 triệu baht (hơn 4,6 tỷ đồng) với tờ vé số 266227.

Theo Dân Trí, bà Kamphaeng, tình cờ trong lần đi thăm chồng làm việc xa nhà, một người bán vé số mời thử vận may. Lúc đó, bà từ chối vì từng mua xổ số nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có cơ hội trúng thưởng.

Bà Kamphaeng Singkulang cầm tờ vé số đã mang đến may mắn cho gia đình (Ảnh: Matichon).

Dù đã từ chối nhưng tước lời nài nỉ của người bán, bà Kamphaeng quyết định mua một tấm vé số. Không ngờ chính sự tình cờ đó đã đưa đến cơ hội trúng độc đắc giúp gia đình cải thiện cuộc sống.