Nhà bỏ hoang 20 năm nhưng đồng hồ nước vẫn hiển thị đã “ngốn” 260m³, hóa đơn vọt hơn 5,8 triệu đồng, gia chủ gọi người đến kiểm tra thì được thông báo: "Dữ liệu chính xác"

Năm 2004, bà Tiết chi hơn 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) mua căn hộ số 1509 tại quận Tùng Giang, Thượng Hải, Trung Quốc. Căn hộ rộng 50 m² này được bà giữ làm khoản đầu tư, không ở, không cho thuê và cũng chưa từng rao bán. Ổ khóa cửa từ khi bàn giao chưa hề thay đổi, chìa khóa luôn do bà giữ.

Tháng 10/2024, bà Tiết về thăm lại căn nhà này thì phát hiện tờ giấy “Thông báo nợ tiền nước” dán trên cửa. Sau khi liên hệ với Công ty Cấp nước Tùng Giang, người phụ nữ này được thông báo phải thanh toán hơn 1.600 NDT (hơn 5,8 triệu đồng) cho lượng nước sử dụng từ tháng 9 đến tháng 10/2023. Theo dữ liệu cung cấp, trong 2 tháng, lượng nước tiêu thụ là hơn 260m³ – gấp 26 lần mức trung bình của một hộ 3 người.

“Nhà bỏ không, van nước đóng, sao lại phát sinh số tiền lớn vậy?” – bà Tiết thắc mắc.

Ảnh minh hoạ: Internet

Để làm rõ vấn đề, người phụ nữ này đã gọi nhân viên công ty nước đến kiểm tra đồng hồ. Nhân viên sau khi xem xong liền khẳng định “Không có sai sót, hệ thống hiển thị dữ liệu chính xác” và không giải thích thêm.

Từ tháng 11/2024, bà Tiết liên tục gọi đến đường dây nóng của Công ty cấp nước Tùng Giang, yêu cầu điều tra hồ sơ sử dụng nước và chỉ số đồng hồ. Ban đầu, đơn vị này hứa sẽ đưa ra phản hồi trong 15 ngày làm việc, thế nhưng kết quả duy nhất bà Tiết nhận được là thông báo “đã chuyển tiếp để xử lý”.

Đến tháng 4/2025, khi vào kiểm tra nhà, bà Tiết phát hiện nước đã bị cắt. Khi kiểm tra, người phụ nữ này sửng sốt khi thấy đồng hồ nước đã bị tháo. Công ty cấp nước giải thích rằng đồng hồ bị tháo do nợ hóa đơn quá hạn. Tuy nhiên, bà Tiết khẳng định chưa từng nhận bất kỳ thông báo hay cuộc gọi nào về việc này. Hàng xóm của bà Tiết cũng xác nhận chưa từng thấy ai ra vào nhà bà và tòa nhà không gặp sự cố mất nước trong thời gian trên.

Ban quản lý tòa nhà cho biết họ không nắm thông tin về hóa đơn và đồng hồ nước của các hộ dân. Phía công ty cấp nước tiếp tục khẳng định dữ liệu đồng hồ là “chính xác” và đưa ra suy đoán rằng có thể do rò rỉ đường ống nước. Vì không có số liên lạc của bà Tiết nên họ chỉ dán thông báo trước cửa, đồng thời khẳng định đã báo ban quản lý tòa nhà khi tháo đồng hồ.

Ảnh minh hoạ: Internet

Trong vụ việc này, các chuyên gia trong ngành tại địa phương đưa ra 3 khả năng: đồng hồ hỏng, dữ liệu bị ghi nhầm cho hộ khác, hoặc có rò rỉ ẩn. Tuy nhiên bà Tiết khẳng định rằng căn hộ bỏ trống, van đóng và hóa đơn chỉ tăng bất thường trong thời gian ngắn nên khả năng rò rỉ gần như bằng không. Về quy trình tháo đồng hồ, quy định yêu cầu phải thông báo và chỉ thực hiện khi nhắc nhở bất thành – điều mà bà Tiết khẳng định chưa hề xảy ra.

Hiện vụ việc này vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng để tránh tranh chấp, các công ty cấp nước cần minh bạch dữ liệu, điều tra kỹ các trường hợp bất thường, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý đặc thù với bất động sản bỏ trống. Ban quản lý tòa nhà cũng phải chủ động phối hợp và hỗ trợ chủ sở hữu. Nếu phát hiện sai phạm, bên liên quan cần chịu trách nhiệm bồi thường và công khai xin lỗi.

Bà Tiết cũng mong các cơ quan chức năng Trung Quốc sớm làm rõ nguyên nhân, trả lại sự minh bạch cho bà.