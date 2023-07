Nhà báo Mỹ nói truyền thông phương Tây ngừng viết về cuộc phản công của Ukraine

Hệ thống báo chí phương Tây đã gần như ngừng hoàn toàn viết về cuộc phản công của quân đội Ukraine. Điều này được nhà báo nổi tiếng người Mỹ Seymour Hersh, người đã đoạt giải Pulitzer, khẳng định.

Trong bài viết của mình được đăng trên tạp chí Substack, nhà báo Hersh lưu ý rằng những độc giả chăm chú theo dõi các ấn phẩm tin tức hàng đầu của Mỹ, như The Washington Post và The New York Times, trong thời gian gần đây không còn thấy tin về cuộc phản công của Ukraine trên các trang nhất. Theo nhà báo này, lý do là vì các hoạt động trong chiến dịch phản công của lực lượng vũ trang Ukraine đã không đạt được nhiều kết quả.

Nhà báo Hersh cũng nói thêm, thất bại trong cuộc phản công của Ukraine sẽ ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đến Kiev mà còn cả Washington và các nước phương Tây. Kết quả này cũng tác động nghiêm trọng đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo các nước NATO.

Ông nói các tài liệu đưa tin về tình hình ở Ukraine trên báo chí Mỹ đều dựa trên dữ liệu thông tin từ các quan chức của chính quyền Mỹ và các nước phương Tây. Thời gian qua, các tờ báo luôn thổi phồng thông tin cuộc phản công của quân đội Ukraine.

Truyền thông phương Tây và giới tướng lĩnh Mỹ về hưu thường xuyên làm cho công chúng Mỹ có cảm giác rằng cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường lại đối lập với điều đó.

Nhà báo Seymour Hersh.

Vài ngày qua, báo chí phương Tây vẫn còn xuất hiện một số bài báo như: “Ukraine giải phóng 8 khu dân cư trong cuộc phản công”, “Các lực lượng Ukraine tiến hành hoạt động phản công thành công” và “Ukraine chuẩn bị giáng đòn mạnh mẽ nhất ”… Seymour Hersh chỉ ra rằng, chính giới tướng lĩnh về hưu của Mỹ là những người luôn đưa ra những nhận định theo hướng tích cực cho Ukraine.



Vào ngày thứ 2 của chiến dịch phản công của Ukraine, cựu Giám đốc CIA đồng thời cũng là tướng 4 sao về hưu của quân đội Mỹ David Petraeus nói với đài Deutsche Welle của Đức: “Tôi nghĩ rằng cuộc tấn công của Ukraine sẽ thành công hơn so với nhận định của các nhà phân tích bi quan”.

Một số phương tiện của Ukraine bị phá hủy trên chiến trường.

Một tuần sau đó, Ben Hodges, tướng 4 sao về hưu đưa ra dự báo thậm chí còn lạc quan hơn nữa. Ông Hodges tin rằng Ukraine có thể giải phóng Crimea - điểm mấu chốt trong cuộc xung đột hiện nay, vào cuối mùa hè này (tức vào cuối tháng 8). Không những vậy, ông còn viết đầy lạc quan trên tờ Washington Post rằng “Ukraine đã có bước đi mang tính quyết định trên con đường đẩy lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ của mình”.



Theo Hersh, bất chấp các quan điểm lạc quan trên, thực tế trên chiến trường lại rất khắc nghiệt cho phía Ukraine. Cuộc phản công của họ đã gặp nhiều tổn thất lớn và tương lai cũng mờ mịt cho lực lượng của Ukraine tham gia phản công.

Trích dẫn các nguồn tin giấu tên trong chính phủ Mỹ, Hersh cũng nói thêm rằng việc chuyển giao bom, đạn chùm cho quân đội Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình chiến sự và chính quyền Tổng thống Biden đã "làm hỏng" tình hình ở Ukraine.

Trước chiến dịch tái tranh cử vào năm tới, ông Biden cần một chiến thắng lớn cho Kiev trên chiến trường, để chứng tỏ rằng sự ủng hộ vô điều kiện của ông dành cho Ukraine đã củng cố vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ và thể hiện việc sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ ở nước ngoài hiệu quả.

Theo dữ liệu do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố, các quân nhân Nga đã phá hủy 1.244 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, trong đó có 17 xe tăng Leopard của Đức, 5 xe tăng bánh lốp AMX của Pháp và 12 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, 3.000 đơn vị vũ khí các loại, hơn 26.000 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến đấu kể từ khi cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu.