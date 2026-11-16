Nguyễn Văn Tám SN 1995 chuyển khoản 1.400.000.000 đồng vào tài khoản của một người đã mất: Công an rà soát, xác minh giao dịch

Chuyển nhầm 1.400.000.000 đồng vào tài khoản của người đã qua đời, anh Nguyễn Văn Tám (Phú Thọ) đã được lực lượng Công an phối hợp hỗ trợ nhận lại đầy đủ số tiền chỉ sau 4 ngày trình báo.

Ngày 9/11/2026, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1995, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ) đến Công an xã Đào Xá trình báo về việc chuyển khoản nhầm 1.400.000.000 đồng vào tài khoản của người khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đào Xá khẩn trương xác minh, phối hợp với Công an xã Xuân Lương (tỉnh Bắc Ninh) và các ngân hàng liên quan để tìm cách liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền.

Quá trình xác minh cho thấy chủ tài khoản đã qua đời. Do đó, việc hoàn trả số tiền 1.400.000.000 đồng cần có sự thống nhất của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định.

Trước tình huống này, Công an hai xã đã phối hợp liên hệ, hướng dẫn và hỗ trợ gia đình người đã mất hoàn thiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả khoản tiền chuyển nhầm.

Đến ngày 13/11/2026, anh Nguyễn Văn Tám đã nhận lại đầy đủ số tiền 1.400.000.000 đồng. Xúc động trước sự hỗ trợ của lực lượng Công an, anh Tám đã viết thư cảm ơn, gửi lời tri ân đến Ban Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đào Xá.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Trường hợp không may chuyển nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn, đồng thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Theo Công an tỉnh Phú Thọ)