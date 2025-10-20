Nguyễn Văn Nam, gã cha dượng đánh đập tàn bạo bé gái lớp 5, đối diện với hình phạt gì?

Ngày 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ để điều tra đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh vụ việc cho thấy: Năm 2015, chị Bàn Thị Bình (SN 1996, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) kết hôn và có một con gái là cháu H.T.N.L (SN 2015). Sau khi ly hôn, năm 2022, chị Bình kết hôn với Nguyễn Văn Nam và cùng sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm.

Đến cuối năm 2024, hai vợ chồng cùng ba người con (trong đó có cháu L) chuyển sang thuê nhà của ông Nguyễn Xuân Tam tại thôn Phú Hòa trong thời gian chờ xây nhà mới.

Chân dung Nam. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Khoảng 18h ngày 18/10/2025, Nam chở cháu L đến nhà mẹ đẻ là bà Trần Thị Hương (trú thôn Vân Thanh Bắc) ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu rồi để cháu đi ngủ.

Sáng hôm sau (19/10), Nam đi làm, khóa cửa để cháu L ở một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30, cháu L mở cửa sổ kêu cứu, người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương. Cháu được đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện TP Vinh (Nghệ An) để điều trị.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cháu H.T.N.L bị nhiều thương tích vùng đầu, ngực, tay, đùi, lưng, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.

Cháu L. bị thương chi chít khắp cơ thể. Ảnh: Báo Tiền Phòn

Sau khi gây án, Nam bỏ trốn, lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Đến khoảng 22h cùng ngày, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện, bắt giữ và đưa Nam về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành cháu L.

Nguyễn Văn Nam sẽ bị xử lý ra sao?

Nêu quan điểm về vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng rất dã man, tàn ác đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần cháu bé nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đối tượng là cha dượng, đáng lẽ ra phải thương yêu, quan tâm chăm sóc khi chung sống cùng một nhà nhưng đáng tiếc đối tượng đã hành hạ, ngược đãi cháu bé, thậm chí còn sử dụng hung khí tác động vào khắp cơ thể, trong đó có cả vùng đầu là vùng trọng yếu.

Theo thông tin bước đầu, Cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng về hành vi Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự. Trong quá trình điều tra, trên cơ sở đánh giá tổn thương vùng đầu của cháu bé và kết quả giám định thương tích, nếu xét thấy vết thương đầu nguy hiểm đến tính mạng cháu thì đối tượng có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Luật sư Thơm cho biết thêm, trong quá trình điều tra sẽ làm rõ trong quá trình sinh sống, cháu bé có bị đối xử tồi tệ, như: thường xuyên mắng chửi, xỉ vả, để đói rách, để ở nơi khổ cực, mặc dù có điều kiện khá hơn, gây đau khổ về tinh thần.

Nếu có căn cứ, ngoài hành vi gây thương tích cho cháu bé mà đối tượng còn có những hành vi nêu trên sẽ bị xử lý về Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự.