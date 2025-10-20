Nguyễn Văn Nam, gã cha dượng đánh đập tàn bạo bé gái lớp 5, đối diện với hình phạt gì?

Ngày 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ để điều tra đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định của pháp luật.
Kết quả xác minh vụ việc cho thấy: Năm 2015, chị Bàn Thị Bình (SN 1996, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) kết hôn và có một con gái là cháu H.T.N.L (SN 2015). Sau khi ly hôn, năm 2022, chị Bình kết hôn với Nguyễn Văn Nam và cùng sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm.
Đến cuối năm 2024, hai vợ chồng cùng ba người con (trong đó có cháu L) chuyển sang thuê nhà của ông Nguyễn Xuân Tam tại thôn Phú Hòa trong thời gian chờ xây nhà mới.
Khoảng 18h ngày 18/10/2025, Nam chở cháu L đến nhà mẹ đẻ là bà Trần Thị Hương (trú thôn Vân Thanh Bắc) ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.
Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu rồi để cháu đi ngủ.
Sáng hôm sau (19/10), Nam đi làm, khóa cửa để cháu L ở một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30, cháu L mở cửa sổ kêu cứu, người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương. Cháu được đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện TP Vinh (Nghệ An) để điều trị.
Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cháu H.T.N.L bị nhiều thương tích vùng đầu, ngực, tay, đùi, lưng, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.
Sau khi gây án, Nam bỏ trốn, lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Đến khoảng 22h cùng ngày, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện, bắt giữ và đưa Nam về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành cháu L.
Nguyễn Văn Nam sẽ bị xử lý ra sao?
Nêu quan điểm về vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng rất dã man, tàn ác đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần cháu bé nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Đối tượng là cha dượng, đáng lẽ ra phải thương yêu, quan tâm chăm sóc khi chung sống cùng một nhà nhưng đáng tiếc đối tượng đã hành hạ, ngược đãi cháu bé, thậm chí còn sử dụng hung khí tác động vào khắp cơ thể, trong đó có cả vùng đầu là vùng trọng yếu.
Theo thông tin bước đầu, Cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng về hành vi Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự. Trong quá trình điều tra, trên cơ sở đánh giá tổn thương vùng đầu của cháu bé và kết quả giám định thương tích, nếu xét thấy vết thương đầu nguy hiểm đến tính mạng cháu thì đối tượng có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, Luật sư Thơm cho biết thêm, trong quá trình điều tra sẽ làm rõ trong quá trình sinh sống, cháu bé có bị đối xử tồi tệ, như: thường xuyên mắng chửi, xỉ vả, để đói rách, để ở nơi khổ cực, mặc dù có điều kiện khá hơn, gây đau khổ về tinh thần.
Nếu có căn cứ, ngoài hành vi gây thương tích cho cháu bé mà đối tượng còn có những hành vi nêu trên sẽ bị xử lý về Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự.
Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định như sau:
“ 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nguời khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Dùng hung khí hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;
b) Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;
c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
d) Phạm tội 02 lần trở lên;
đ) Phạm tội đối với 02 người trở lên;
e) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
g) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình;
h) Có tổ chức;
i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
k) Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
l) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe do được thuê;
m) Có tính chất côn đồ;
n) Tái phạm nguy hiểm;
o) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.
3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm.
4. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.
5. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 6 Điều này hoặc dẫn đến chết người thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.
6. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Làm chết 02 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho từ 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể mỗi người từ 61% trở lên;
c) Gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên.
7. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” .