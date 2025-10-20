HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt khẩn cấp cha dượng Nguyễn Văn Nam

Chi Chi |

Nguyễn Văn Nam (SN 1994, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) bị bắt khẩn cấp vì hành vi bạo hành, gây thương tích.

Sáng 20/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết khoảng trưa ngày 19/10/2025, Công an xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) nhận được thông tin về việc cháu H.T.N.L. (SN 2015, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm) bị bố dượng là Nguyễn Văn Nam (SN 1994, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) bạo hành, gây thương tích.

Bắt khẩn cấp cha dượng Nguyễn Văn Nam- Ảnh 1.

Chân dung Nam. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Nam đến trụ sở làm việc, kiểm tra, test nhanh ma túy và lấy lời khai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích.”

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

