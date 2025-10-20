HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nguyễn Văn Nam - gã cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 bị bắt ở đâu?

Trang Anh

Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện, bắt giữ và đưa Nam về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành cháu L.

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 20/10, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Công an xã Cổ Đạm nhận được tin báo của người dân về việc cháu H.T.N.L. (SN 2015, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) bị bố dượng là Nguyễn Văn Nam có hành vi bạo hành, đánh đập gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác minh, điều tra ban đầu.

Nguyễn Văn Nam - gã cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 bị bắt ở đâu?- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Sau khi gây án, Nam bỏ trốn, lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Đến khoảng 22h cùng ngày, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện, bắt giữ và đưa Nam về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành cháu L.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Văn Nam có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ngày 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt Lý Thị Mai Hương sinh năm 1999
Cảnh báo chiêu lừa đảo phía sau những cuộc gọi nháy máy 1 giâyCảnh báo chiêu lừa đảo phía sau những cuộc gọi nháy máy 1 giây

Cơ quan an ninh khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi đầu số lạ, bỏ qua và không gọi lại những cuộc gọi nháy máy.

