Bị cáo Nguyễn Văn Đài.

Theo kế hoạch, ngày 31/12, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Đài (SN 1969, quê Hưng Yên), quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh tại P302, Z8 khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, TP Hà Nội.

Cơ quan điều tra cho biết, Nguyễn Văn Đài từng đi xuất khẩu lao động tại Đức, sau đó về nước học tại Đại học Luật Hà Nội và hành nghề luật sư. Năm 2002, Đài gia nhập Đoàn Luật sư Hà Nội, thành lập Công ty TNHH Dịch thuật và Tư vấn Việt Luật, đồng thời là Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Ân. Tháng 4/2004, Nguyễn Văn Đài lập nhóm mang tên “Luật sư Vì Công lý”.

Tuy nhiên, đến năm 2006, Nguyễn Văn Đài tham gia tổ chức khủng bố “Việt Tân”, thực hiện kế hoạch móc nối các hệ phái Tin lành trong nước, trở thành mắt xích trung gian giữa các tổ chức phản động lưu vong và các đối tượng chống đối ở Việt Nam.

Ngày 5/4/2018, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Đài 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, ngày 7/6/2018, Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ thi hành án hình sự, cùng vợ xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Đức với lý do chữa bệnh. Trước khi xuất cảnh, Nguyễn Văn Đài đã viết bản cam đoan, trong đó nêu rõ: “Khi được sang CHLB Đức, tôi sẽ không hoạt động chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tiếp tục chống phá, lợi dụng mạng xã hội và AI

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, trong thời gian sinh sống tại Đức, Nguyễn Văn Đài không thực hiện cam kết, mà tiếp tục thể hiện thái độ thù địch, lợi dụng danh nghĩa “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí” để tuyên truyền, kích động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Thông qua các tài khoản mạng xã hội như Facebook “Nguyễn Văn Đài”, kênh YouTube “Luật sư Nguyễn Văn Đài” và nhiều nền tảng khác, Đài liên tục đăng tải, chia sẻ các nội dung xuyên tạc tình hình chính trị, xã hội, công khai thể hiện ý đồ chống phá.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Đài đã phát tán hơn 3.500 bài viết, video với nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; lợi dụng các vụ án lớn như AIC, Việt Á, “chuyến bay giải cứu” để xuyên tạc kết quả điều tra, bôi nhọ các cơ quan tiến hành tố tụng; đồng thời xuyên tạc công tác nhân sự, gây nghi ngờ, chia rẽ trong nội bộ và hoang mang trong xã hội.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Nguyễn Văn Đài còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất các video có hình ảnh, nội dung cắt ghép, xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây khó khăn cho người dân trong việc phân biệt thật, giả.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc của Nguyễn Văn Đài cùng một số đối tượng khác như Lê Trung Khoa cho thấy xu hướng lợi dụng không gian mạng, công nghệ mới để tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo bức xúc trong dư luận.

Dư luận trong và ngoài nước đã nhận diện rõ bản chất của các đối tượng này: Không phải phản biện xã hội, không phải đóng góp xây dựng, mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.