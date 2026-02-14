Nguyên Trần nói về nỗi cô đơn trong ngày Valentine

Ngày 14/2, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 2002 Nguyên Trần chính thức phát hành EP Spring, "Mùa Đông Ơi" tại Mỹ đánh dấu một bước chuyển mới trong hành trình sáng tạo của anh.

EP gồm 4 ca khúc: "Mùa Đông", "Mùa Đông Ơi", "Lời Nói" và "New Year's". Trong đó, "Mùa Đông"/"Mùa Đông Ơi" được phát hành với hai phiên bản: bản full band giàu năng lượng và bản tối giản piano – guitar – vocal, thể hiện hai trạng thái cảm xúc đối lập: dâng trào và lắng đọng, như hai mặt của cùng một mối quan hệ.

Nguyên Trần

Ra mắt đúng dịp giao thoa giữa Valentine và Tết truyền thống, dự án không kể câu chuyện tình yêu lãng mạn đơn thuần mà tập trung vào những chuyển động nội tâm khi con người trưởng thành trong cảm xúc. Với Nguyên Trần, tình yêu không chỉ là khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là hành trình đối diện cô đơn, tổn thương, học cách nói ra và học cách buông bỏ.

"Valentine thường được nhắc đến như ngày của hoa và những lời tỏ tình. Nhưng với tôi, đó còn là dịp để nhìn lại cách mình yêu, mình có thực sự lắng nghe người bên cạnh không hay chỉ là những lãng mạn bề ngoài", anh chia sẻ.

Theo nam nghệ sĩ, sự chia sẻ và giao tiếp là nền tảng bền vững của tình yêu. "Đôi khi một câu nói đúng lúc có thể chữa lành, nhưng một sự im lặng kéo dài cũng đủ tạo ra khoảng cách. Tôi muốn âm nhạc của mình chạm vào những khoảnh khắc rất thật đó".

Trong EP, "New Year's" đặt câu hỏi về sự chân thành phía sau những lời chúc đầu năm: giữa những lời chúc hạnh phúc, an khang, liệu chúng ta có thực sự quan tâm đến cảm xúc của nhau? "Lời Nói" nhấn mạnh sức mạnh của ngôn từ – khi giao tiếp không chỉ là trao đổi thông tin mà còn là cách con người bộc lộ tổn thương, mong muốn và cả sự tha thứ.

Riêng "Mùa Đông" và "Mùa Đông Ơi" không chỉ là câu chuyện về một mùa lạnh, mà là bản ghi chép ký ức của những mối tình đã qua – vừa ngọt ngào, vừa day dứt. Sự cô đơn trong những dịp tưởng như lãng mạn nhất khiến anh lắng lại, nhìn về những năm tháng từng rất nồng nhiệt. "Có những điều ta muốn giữ mãi, cũng có những điều ta biết mình cần buông. Nhưng tất cả, dù đáng nhớ hay đáng quên, đều góp phần tạo nên con người của hiện tại", anh nói.

Tựa đề Spring mang hai tầng nghĩa: mùa xuân – biểu tượng của tái sinh và "chiếc lò xo" – đại diện cho nội lực và sức bật. Toàn bộ EP vì thế là hành trình nội tâm khi mùa đông kết thúc, mùa xuân bắt đầu – khoảnh khắc con người dễ nhìn lại và hoài niệm nhất. "Với tôi, đây là lời tự nhắc về khả năng bật dậy sau những khoảng trống cảm xúc", Nguyên Trần chia sẻ.

Hoạt động tại một trong những thị trường âm nhạc cạnh tranh nhất thế giới, Nguyên Trần lựa chọn con đường độc lập. Là con trai của nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng – thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường, anh không dựa vào di sản sẵn có mà xây dựng ngôn ngữ âm nhạc riêng, kết hợp tự sự Á Đông với Pop Rock/Alternative hiện đại.

Quá trình thực hiện EP chủ yếu diễn ra trong phòng thu nhỏ, nơi anh tự đảm nhiệm nhiều khâu từ sáng tác, sản xuất đến phối khí. "Làm nghệ sĩ độc lập đồng nghĩa với việc không có nhiều 'vùng an toàn'. Nhưng chính điều đó buộc tôi phải trung thực với cảm xúc của mình. Tôi không đặt mục tiêu lớn cho mỗi sản phẩm, chỉ mong kể một câu chuyện đủ thật để những ai từng đi qua 'mùa đông' cảm xúc có thể thấy mình trong đó".

Dự án Spring, "Mùa Đông Ơi" do We One Entertainment thực hiện, với sự hỗ trợ chuyên môn của nhạc sĩ Hưng Blackhearted, phát hành trên Spotify, Apple Music, YouTube và các nền tảng nhạc số toàn cầu.

Nguyên Trần tốt nghiệp ngành Truyền thông và Sản xuất Âm nhạc tại Đại học Denison, Ohio (Mỹ), Nguyen Tran hiện đang sinh sống và làm việc tại Los Angeles. Anh mang đến âm nhạc sự kết hợp giữa tính tự sự của singer-songwriter (ca sĩ - nhạc sĩ) và nguồn năng lượng phóng khoáng của Alternative Rock.