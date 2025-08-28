Tối 27/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Cường (SN 1973) – nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên (Công ty Thủy Nguyên, trụ sở phố Lạch Tray, Hải Phòng) để điều tra về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Đồng thời, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, ở phường Lê Chân) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.

Trước đó, Công an Hải Phòng tiếp nhận đơn của các hộ dân tố Công ty Thủy Nguyên – chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh cũ), nay là phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng nên cảnh sát vào cuộc điều tra.

Theo cơ quan điều tra, thời gian là đại diện pháp luật Công ty Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã làm các thủ tục đề nghị Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất đứng tên của công ty. Trong đó, có một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên chủ sở hữu là Công ty Thủy Nguyên.

Khu vực dự án nhà ở Anh Dũng IV, thuộc phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng).

Tuy nhiên, Trần Huy Cường đã mang sổ đỏ thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho công ty hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn hoặc làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác để trả nợ các khoản vay.

Đến nay, tổng dư nợ tại các ngân hàng mà Cường vay vốn khoảng 910 tỷ đồng. Cường còn sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 sổ đỏ tại các thửa đất thuộc dự án trên để vay vốn.

Tổng số tiền mà các hộ dân mua đất của Công ty Thủy Nguyên (F0) đối với các thửa đất do Cường thế chấp ngân hàng hơn 85,6 tỷ đồng.

Do khoản nợ lớn, Trần Huy Cường đã vay tiền của một số cá nhân khác với lãi suất cao nhằm đáo hạn các khoản vay tại ngân hàng, trong đó có vay của Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, ở phường Lê Chân).

Theo xác định bước đầu của cơ quan điều tra, từ tháng 11/2023-1 /2025, Thảo nhiều lần cho Cường vay tổng số tiền hơn 316,7 tỷ đồng với lãi suất 2.000-4.000đ/1 triệu/1 ngày, tương đương 73%–146%/năm.

Tổng số tiền lãi mà Cường phải trả Thảo theo thỏa thuận là hơn 47,7 tỷ đồng. Cường đã trả hơn 220,7 tỷ đồng tiền gốc, còn nợ Thảo hơn 96 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định, Thảo thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi là hơn 10,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc xác định ngoài cho Cường vay tiền, Thảo và các đối tượng liên quan còn cho nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố vay lãi suất cao với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.