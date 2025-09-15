Nguyễn Thị Yến Nhi là Tân Miss Grand Vietnam, màn công bố kết quả độc lạ nhất lịch sử cuộc thi!

Đêm 14/9, chung kết Miss Grand Vietnam 2025 chính thức diễn ra, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu thích các đấu trường nhan sắc. Sau nhiều tháng tranh tài, 35 thí sinh xuất sắc nhất đã cùng hội tụ trên sân khấu hoành tráng để tìm ra chủ nhân chiếc vương miện danh giá, người sẽ kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh và đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025.

CHÍNH THỨC: Nguyễn Thị Yến Nhi là Tân Miss Grand Vietnam!

Sau phần thi ứng xử gay cấn, cả khán phòng gần như nín thở chờ đợi giây phút quan trọng nhất: công bố Tân Hoa hậu và 4 Á hậu Miss Grand Vietnam 2025. Trên sân khấu rực sáng, Top 5 cùng nắm chặt tay nhau, ánh mắt căng thẳng xen lẫn hồi hộp. Trong tiếng reo hò cổ vũ vang dội của khán giả, MC đọc tên những người đẹp sẽ bước lên bục vinh quang, khép lại hành trình một năm tìm kiếm nhan sắc mới cho ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Theo đó, Á hậu 4 gọi tên La Ngọc Phương Anh, Á hậu 3 là Y Quyên, Á hậu 2 là Thu Trà, Á hậu 1 là Thu Ngân. Ngôi vị Tân hoa hậu Hoà bình Việt Nam chính thức thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi. Màn công bố kết quả khá độc lạ khi 2 mỹ nhân được tự tay mở chiếc hộp vươn miện để biết được thứ hạng của mình.

Màn công bố Hoa hậu độc lạ nhất lịch sử cuộc thi!

Cận nhan sắc Tân Hoa hậu Hoà bình Việt Nam

Yến Nhi chính thức trở thành Tân Miss Grand Vietnam

Cả hai mỹ nhân cùng nhau mở chiếc hộp để biết thứ hạng

Á hậu 2 Thu Trà

Á hậu 3 Y Quyên

Á hậu 4 Phương Anh

Cận nhan sắc của top 5 Miss Grand Vietnam 2025!

Top 5 Miss Grand Vietnam lộ diện

Sau màn tranh tài gay cấn, Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 chính thức lộ diện gồm: Đinh Y Quyên, Thu Trà, Yến Nhi, Thu Ngân và Phương Anh. Đây đều là những gương mặt nổi bật xuyên suốt hành trình, gây ấn tượng mạnh với nhan sắc, kỹ năng trình diễn và bản lĩnh sân khấu. Đáng chú ý, thí sinh Phương Anh đã thẳng tiến vào Top 5 nhờ chiến thắng giải thưởng phụ Thuyết minh về Hòa bình.

Top 5 sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi chung để tìm ra người chiến thắng. 4 thí sinh trả lời sau sẽ đeo tai nghe để đảm bảo được tính công bằng. Câu hỏi chung được giám khảo Hà Kiều Anh đặt ra: "Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam?".

Hoa hậu Quế Anh và 4 Á hậu chính thức kết thúc nhiệm kỳ!

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 không chỉ là thời khắc tìm ra tân Hoa hậu và Top 5 mới, mà còn đánh dấu khoảnh khắc Top 5 Miss Grand Vietnam 2024 chính thức khép lại nhiệm kỳ của mình. Sau một năm đồng hành, song song với những tranh cãi không đáng có, các người đẹp đã để lại dấu ấn đáng nhớ trong lòng khán giả nhờ nhan sắc, bản lĩnh và loạt hoạt động cộng đồng.

Khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ của Hoa hậu Quế Anh

Quế Anh chính thức dừng lại hành trình Miss Grand Vietnam đầy "sóng gió"

Quế Anh bật khóc trong lần cuối cùng được hô tên là đương kim Hoa hậu Hoà bình Việt Nam

4 Á hậu trong khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ

Top 10 bước vào phần thi thuyết minh về hoà bình

Một trong những phần thi để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất trong đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 chính là màn thuyết minh về chủ đề Hòa bình của Top 10 thí sinh xuất sắc. Đây không chỉ là thử thách nhằm kiểm chứng khả năng ngôn ngữ và bản lĩnh sân khấu, mà còn là cơ hội để các người đẹp bộc lộ tư duy, quan điểm cá nhân về một giá trị cốt lõi mà cuộc thi theo đuổi.

10 thí sinh lần lượt bước ra với phong thái tự tin. Mỗi người đẹp chỉ có ít phút để thể hiện quan điểm, nhưng ai nấy đều tận dụng tối đa cơ hội để gửi gắm thông điệp. Bên cạnh tiếng Việt, nhiều thí sinh còn lựa chọn trình bày song ngữ, vừa để khẳng định sự sẵn sàng hội nhập quốc tế, vừa để chứng minh khả năng giao tiếp trôi chảy, đúng chuẩn của một đại diện nhan sắc.

Không khí tại khán phòng trở nên lắng đọng khi các người đẹp nói về giá trị của hòa bình, điều mà cả thế giới luôn khao khát. Có thí sinh nhấn mạnh vai trò của sự thấu hiểu và đồng cảm giữa con người với nhau, có người liên hệ trực tiếp đến trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc lan tỏa tình yêu thương, kiến tạo một xã hội văn minh. Những thông điệp mạnh mẽ ấy vang lên, không chỉ khiến khán giả vỗ tay nồng nhiệt mà còn góp phần khẳng định tinh thần nhân văn mà Miss Grand Vietnam hướng tới.

Kết quả top 10 chung cuộc

Trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy với thiết kế cầu kỳ, top 15 lần lượt sải bước trên sân khấu với thần thái kiêu sa. Ánh sáng sân khấu lung linh càng làm nổi bật nhan sắc và phong thái tự tin của từng thí sinh. Có người chọn váy ôm sát khoe đường cong gợi cảm, có người chọn những thiết kế bồng bềnh, thướt tha để tôn lên nét dịu dàng, kiêu kỳ.

Không khí khán đài nhiều lần bùng nổ khi một số ứng viên sáng giá thể hiện màn trình diễn đầy khí chất, giữ vững phong độ từ đầu mùa thi. sau màn trình diễn dạ hội rực rỡ, không khí tại đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 lại dồn nén kịch tính khi MC công bố danh sách top 10 xuất sắc nhất bước vào phần thi hùng biện.

Các thí sinh đọ sắc trong phần thi trang phục dạ hội

Top 15 được gọi tên

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 tiếp tục trở nên kịch tính khi bước vào phần công bố top 15. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc quan trọng này, một tình huống hy hữu bất ngờ xảy ra. Sau khi MC Tuấn Ngọc lần lượt xướng tên các thí sinh, khán giả trên sân khấu chỉ đếm được… 14 người.

Không khí lập tức xôn xao, MC Thiên Vũ phải nhanh trí "chữa cháy" khi đề nghị đồng nghiệp kiểm tra lại kết quả từ ban giám khảo. Sau khi đối chiếu, Tuấn Ngọc mới công bố cái tên cuối cùng: Nguyễn Thị Thu Ngân - thí sinh được đi tiếp vào top 15. Sự cố khiến thời lượng chương trình kéo dài hơn dự kiến và tạo ra nhiều tranh luận gay gắt ngay trên sóng trực tiếp.

Khoảnh khắc công bố thiếu của MC khi gọi tên top 15

Khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số cho rằng đây là lỗi thiếu chỉn chu của MC, ảnh hưởng đến chất lượng chương trình. Trong khi đó, không ít người lại đặt nghi vấn liệu đây có phải là kịch bản "dàn dựng" của ban tổ chức nhằm tạo điểm nhấn gây chú ý cho đêm chung kết. Dù thực hư thế nào, sự cố này cũng khiến phần công bố top 15 trở thành một trong những khoảnh khắc đáng bàn tán nhất của Miss Grand Vietnam 2025.

Top 15 Miss Grand Vietnam 2025 dần được gọi tên

Lộ diện top 20

Sau màn hô tên đầy khí thế, không khí đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 càng nóng hơn khi MC công bố danh sách 20 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng trong. Những cái tên nổi bật được xướng lên đã nhận tràng pháo tay vang dội từ khán giả, nhiều gương mặt quen thuộc với phong độ ổn định xuyên suốt hành trình lập tức được gọi.

Dàn thí sinh hồi hộp chờ đợi gọi tên vào top 20

Kết quả top 20 chung cuộc

Các thí sinh nhanh chóng bước vào phần thi áo tắm - một trong những vòng thi được mong chờ nhất đêm chung kết. Trên nền nhạc sôi động, dàn người đẹp lần lượt xuất hiện với trang phục bikini sắc màu, khoe trọn đường cong nóng bỏng cùng thần thái cuốn hút. Mỗi bước catwalk, mỗi cú xoay người đầy tự tin, khoe sắc vóc nóng bỏng đã khiến khán giả không ngừng reo hò, cổ vũ.

Các thí sinh thi trang phục áo tắm ngay sau khi có kết quả top 20

Hoa hậu Quế Anh và top 35 mở màn

Mở màn cho đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025, đương kim hoa hậu Võ Lê Quế Anh xuất hiện cùng top 35 thí sinh trong màn đồng diễn sôi động. Trên nền nhạc hiện đại, từng bước catwalk đầy tự tin của dàn người đẹp đã ngay lập tức khuấy động bầu không khí trong khán phòng.

Ngay sau đó, top 35 tiếp tục khiến khán giả bùng nổ với phần hô tên và quê hương của mình. Những tiếng hô vang dõng dạc, thần thái rạng rỡ và phong cách trình diễn tự tin đã biến phần giới thiệu vốn quen thuộc trở thành điểm nhấn ấn tượng. Không khí cả khán đài như bùng nổ, cổ vũ không ngừng cho các nhan sắc đang từng bước chinh phục vương miện danh giá.

Quế Anh và top 35 Miss Grand Vietnam mở màn

Top 35 thí sinh trình diễn phần hô tên cực sôi động

Mỗi người đều có sự sáng tạo riêng để tạo điểm nhấn

Sân khấu chung kết năm nay được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Các thí sinh lần lượt trải qua những vòng thi quan trọng như đồng diễn, áo tắm, hùng biện, dạ hội và ứng xử. Mỗi phần thi đều khiến khán giả vỡ òa bởi sự đầu tư chỉn chu và tinh thần quyết tâm chinh phục vương miện.

Không chỉ dàn thí sinh, thảm đỏ chung kết cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Quế Anh - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2024 - xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy đỏ 3D cầu kỳ, trong khi Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc rạng rỡ với đầm ánh kim, ghi điểm bởi thần thái cuốn hút. Dàn Hoa - Á hậu, nghệ sĩ và khách mời nổi tiếng cũng góp phần khiến bầu không khí thêm phần bùng nổ.

Dàn Hoa hậu - Á hậu và nghệ sĩ đổ bộ thảm đỏ chung kết Miss Grand Vietnam 2025