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Nguyễn Thị Thanh Huyền SN 1976 chuyển 18.000.000 đồng vào 1 tài khoản khác cùng tên mình: Công an phối hợp với MB Bank, Viettel Pay xác minh

Đinh Anh
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Sau 3 tháng thực hiện giao dịch trên, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền đã phải trình báo công an vào ngày 20/8 vừa qua.

Vừa qua, Công an xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ một người dân trên địa bàn nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 20/8, Công an xã Chí Đám tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1976, trú tại thôn Đông Tiệm, xã Chí Đám) về việc chuyển khoản nhầm 18 triệu đồng trong quá trình giao dịch ngân hàng. Trước đó, ngày 9/5, chị Huyền thực hiện giao dịch chuyển tiền cho một người bạn cùng tên. Do thao tác nhầm thông tin được hệ thống gợi ý, số tiền được chuyển vào một tài khoản khác nhưng vẫn hiển thị tên người nhận là “NGUYEN THI THANH HUYEN”. Ngay sau đó, chị Huyền đã liên hệ ngân hàng để đề nghị tra soát, thu hồi giao dịch nhưng chưa xác định được người nhận tiền.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Chí Đám chủ động phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) và đơn vị cung cấp dịch vụ Viettel Pay để xác minh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tài khoản nhận tiền là tài khoản liên kết dịch vụ được chính chị Huyền đăng ký từ trước nhưng do thời gian dài không sử dụng nên chị không nhớ còn tồn tại tài khoản này. Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an xã Chí Đám hướng dẫn chị Huyền thực hiện các thủ tục cần thiết để truy cập, xác thực tài khoản và nhận lại đầy đủ số tiền 18 triệu đồng đã chuyển nhầm.

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Công an xã Chí Đám hỗ trợ người dân nhận lại 18 triệu đồng chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Qua vụ việc, Công an xã Chí Đám khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch điện tử cần kiểm tra kỹ họ tên, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng và nội dung giao dịch trước khi xác nhận chuyển tiền. Người dân cũng cần thận trọng với các đường link, thông tin hoặc yêu cầu giao dịch không rõ nguồn gốc. Khi phát sinh sự cố, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ

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Nguyễn Thị Thanh Huyền

mb bank

Phú Thọ

chuyển khoản nhầm

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