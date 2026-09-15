HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nguyễn Thị Hà Tuyên SN 1993 bất ngờ nhận 400.000.000 đồng từ tài khoản lạ: Công an lập tức xác minh giao dịch

Ánh Lê
|

Tài khoản bất ngờ nhận 400.000.000 đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an địa phương để xác minh và nhanh chóng hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Ngày 14/9/2026, Công an xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh, tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của một công dân liên quan đến giao dịch chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Hà Tuyên (SN 1993, trú thôn Phú Giang, xã Kỳ Khang).

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã tiến hành xác minh và làm việc với chị Tuyên để làm rõ nguồn gốc khoản tiền. Kết quả xác minh cho thấy chị Tuyên không thực hiện giao dịch, không có thỏa thuận hay liên hệ nào liên quan đến số tiền 400.000.000 đồng.

Khi được Công an xã thông báo đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, chị Tuyên đã phối hợp xử lý vụ việc và tự nguyện chuyển trả đầy đủ 400.000.000 đồng cho người chuyển.

Việc hoàn trả được thực hiện sau khi cơ quan Công an xác minh, làm rõ giao dịch, qua đó giúp số tiền nhanh chóng trở về đúng chủ sở hữu.

- Ảnh 1.

Trước khoản tiền có giá trị lớn, việc chị Tuyên chủ động phối hợp và hoàn trả toàn bộ số tiền được Công an xã Kỳ Khang ghi nhận là hành động thể hiện sự trung thực và ý thức tôn trọng tài sản của người khác.

Công an xã Kỳ Khang cũng khuyến cáo người dân, khi phát hiện tài khoản nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, không tự ý rút, chuyển sang tài khoản khác hoặc sử dụng số tiền. Trường hợp xác định được chủ sở hữu, cần thực hiện việc hoàn trả; nếu chưa thể xác định người chuyển, nên liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

(Theo Công an xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh)

Tags

Nguyễn Thị Hà

tỉnh Hà Tĩnh

Công an xã

hoàn trả

báo công an

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại