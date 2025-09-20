Nguyễn Thanh Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Tân hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo sinh năm 2002, đến từ TP.HCM, hiện là sinh viên năm cuối ngành Marketing tại Đại học Bentley, Massachusetts, Mỹ. Sở hữu chiều cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 82-60-91, Thanh Thảo gây ấn tượng bởi khả năng thuyết trình tự tin và giao tiếp lưu loát bằng bốn ngôn ngữ: Việt, Anh, Hàn, Trung.

Chiến thắng của Thanh Thảo không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn ghi nhận quá trình nỗ lực bền bỉ, tinh thần cống hiến và tình yêu đại dương sâu sắc. Đây chính là những phẩm chất giúp cô trở thành đại diện xứng đáng cho sứ mệnh bảo vệ môi trường biển.

Nguyễn Thanh Thảo là Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025.

Trong phần thi ứng xử, Thanh Thảo hai lần trả lời song ngữ, thuyết phục giám khảo và khán giả khi chia sẻ quan điểm về tuổi trẻ dám ước mơ, dám bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm và cống hiến. Cô bày tỏ mong muốn mang kiến thức, trải nghiệm và lòng nhân ái để lan tỏa hình ảnh người Việt hiện đại, độc lập, có trách nhiệm với cộng đồng và thiên nhiên.

Chiếc vương miện mà tân hoa hậu đội mang tên Aurora of the Deep – Ánh cực quang tỏa sáng trong lòng đại dương, do NTK Châu Báu Ngọc Ngà chế tác với 1.500 viên đá quý.

Bên cạnh ngôi vị cao nhất, cuộc thi còn vinh danh bốn á hậu: Á hậu 1 Phạm Thị Phương Vi (22 tuổi, Đắk Lắk), á hậu 2 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm (20 tuổi, Lâm Đồng), á hậu 3 Nguyễn Thị Diễm Châu (31 tuổi, Tây Ninh) và á hậu 4 Nguyễn Thị Khánh Huyền (20 tuổi, Đồng Nai). Họ sẽ đồng hành cùng hoa hậu trong các hoạt động bảo vệ môi trường trong nhiệm kỳ.

Hoa hậu và 4 á hậu cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025.

Đêm chung kết thêm phần trọn vẹn với các giải thưởng phụ: Người đẹp được yêu thích nhất thuộc về Nguyễn Thanh Thảo, Người đẹp Thời trang là Lâm Gia Mỹ, Người đẹp Biển là Nguyễn Ngọc Huyền Trâm, Đại sứ Du lịch thuộc về Châu Tố Uyên, Đại sứ Văn hóa là Phạm Thị Phương Vi, Đại sứ Di sản thuộc về Nguyễn Thanh Thảo, Đại sứ Áo dài là Nguyễn Thị Diễm Châu và Đại sứ Môi trường tiếp tục gọi tên Nguyễn Thanh Thảo.

Sau nhiều tháng chuẩn bị với hàng loạt hoạt động cộng đồng, đêm chung kết diễn ra vào lúc hoàng hôn ngày 19/9/2025, thu hút sự góp mặt của nhiều khách mời và đại biểu. Hội đồng giám khảo gồm những gương mặt uy tín như: Nữ hoàng Đại dương Việt Nam Đường Thu Hương (Trưởng ban giám khảo), hoa hậu Ngọc Châu, hoa hậu Lê Hoàng Phương, hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, hoa hậu Minh Châu, á vương Vũ Linh, nhiếp ảnh gia Quốc Huy...

Màn trình diễn áo tắm.

Màn trình diễn đầm dạ hội.

Sân khấu nổi giữa vịnh Vĩnh Hy biến cảnh quan hùng vĩ thành phông nền tráng lệ cho sự kiện. Khán giả được thưởng thức màn đồng diễn sôi động của Top 30, phần trình diễn áo tắm khỏe khoắn, catwalk dạ hội kiêu sa của top 15 và những bài thuyết trình giàu ý nghĩa về môi trường từ top 10. Từ đó, top 6 bước vào phần ứng xử, truyền tải thông điệp bảo vệ “hơi thở” của đại dương. Cuối cùng, top 2 đối diện với câu hỏi quyết định để tìm ra ngôi vị cao nhất.

Không khí sự kiện còn được khuấy động bởi các tiết mục của ca sĩ Trịnh Thăng Bình, Huỳnh Tiên và ca sĩ Trung Hiếu mang đến màu sắc trẻ trung, sôi động.

NTK Võ Việt ChungChú thích ảnh.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam được tổ chức lần đầu vào năm 2014, đến nay đã trải qua hơn một thập kỷ. Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và trí tuệ phụ nữ Việt mà còn lồng ghép các hoạt động ý nghĩa về bảo vệ môi trường. Trước khi trao lại vương miện, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 Trần Thị Thu Uyên cùng bốn Á hậu đã thực hiện “final walk” đầy cảm xúc, khép lại hành trình đương nhiệm.

Nhà sáng lập – NTK Võ Việt Chung – chia sẻ: "Hơn một thập kỷ qua, chúng tôi kiên định với sứ mệnh bảo vệ đại dương và chặng đường ấy sẽ còn tiếp tục. Hoa hậu Đại dương Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần gìn giữ biển xanh và môi trường sống cho cộng đồng".