Nguyễn Tâm lên tiếng về vụ kiện kéo dài 6 năm với công ty của NSƯT Vũ Luân, đòi bồi thường 20 tỷ

Vụ kiện được ca sĩ Nguyễn Tâm gửi đơn từ năm 2020, liên quan đến bộ phim “Nơi nào cho tình yêu” do anh làm đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất. Theo trình bày của nam ca sĩ, dự án này đã được đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả từ tháng 11/2020. Tuy nhiên, sau đó anh phát hiện một bộ phim khác mang tên “Hạnh phúc xa bay” do Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment phát hành trên các nền tảng trực tuyến có nhiều điểm trùng lặp với tác phẩm của mình.

Cho rằng quyền tác giả bị xâm phạm, Nguyễn Tâm đã khởi kiện Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment cùng Công ty K.V – đơn vị từng ký hợp đồng sản xuất “Nơi nào cho tình yêu” – với lý do vi phạm nghĩa vụ bảo mật và sử dụng trái phép tác phẩm. Nam ca sĩ yêu cầu các bên liên đới bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín với số tiền 20 tỷ đồng.

Chia sẻ về con số này, Nguyễn Tâm cho biết mức yêu cầu bồi thường được tính toán dựa trên kế hoạch phát hành phim ban đầu. Theo đó, “Nơi nào cho tình yêu” từng được định hướng phát hành tại rạp và đã có đối tác ký kết tài trợ. Việc tác phẩm bị phát tán trên mạng, theo anh, đã khiến kế hoạch đổ vỡ, kéo theo những tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần.

Theo thông tin được Nguyễn Tâm chia sẻ, quá trình giám định tư pháp đối với hai bộ phim đã hoàn tất từ tháng 11/2024 theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kết luận giám định ghi nhận trailer và 8 tập phim của hai tác phẩm có sự trùng khớp về nội dung, diễn viên, hình ảnh và âm thanh ở một số phân đoạn. Đây được xem là một trong những tài liệu phục vụ quá trình xét xử.

Dù vậy, đến nay phiên tòa sơ thẩm vẫn chưa có bản án chính thức. Nguyễn Tâm cho biết theo lịch dự kiến, vụ việc có thể được xét xử vào tháng 3/2026 tuy nhiên phía bị đơn đã có đơn xin hoãn. “Vụ kiện đã bước sang năm thứ 6, tôi chỉ mong có kết quả cuối cùng”, anh nói.

Hiện do đang sinh sống tại Mỹ, Nguyễn Tâm đã ủy quyền cho luật sư tại Việt Nam tiếp tục theo đuổi vụ việc. Nguyễn Tâm cũng khẳng định việc không chấp nhận hòa giải xuất phát từ mong muốn lên tiếng trước thực trạng xâm phạm bản quyền trong lĩnh vực nghệ thuật. “Tôi biết nhiều người trong nghề từng gặp hoàn cảnh tương tự. Tôi muốn đi đến cùng để bảo vệ chất xám”, anh chia sẻ.

Trước những thông tin liên quan, chia sẻ trên tờ Lao động, Vũ Luân nói: "Vụ kiện này đã bị bác bỏ từ lâu, tôi không muốn ý kiến gì thêm. Nếu có thông tin, tôi sẽ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc cung cấp cho báo chí”.

Nguyễn Tâm quê Đồng Nai, hoạt động nghệ thuật từ những năm 1990 và từng đạt nhiều giải thưởng âm nhạc trong và ngoài nước. Anh được biết đến là con nuôi của nghệ sĩ cải lương Phượng Liên, đồng thời từng thực hiện nhiều album và liveshow trong sự nghiệp.