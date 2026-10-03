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Nguyên Phó trưởng Phòng TN&MT ở Quảng Ngãi bị khai trừ khỏi Đảng

Nguyễn Ngọc
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Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Thanh, nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Quảng Ngãi.

Chiều 3/10, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã có thông cáo báo chí kỳ họp thứ 18 của UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ phường Cẩm Thành, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy ông Phạm Văn Thanh, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc Đảng bộ UBND phường Cẩm Thành, nguyên Chi ủy viên Chi bộ, Phó trưởng Phòng TN&MT TP. Quảng Ngãi (trước sắp xếp), đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định vi phạm của ông Thanh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác và cá nhân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Thanh bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Tags

Phạm Văn Thanh

Quảng Ngãi

TP. Quảng Ngãi

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