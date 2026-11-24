Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07 thông tin nhanh về nguyên nhân vụ nổ khiến người thương vong trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết. (Video: Người dân cung cấp)

Sáng 24/11, chỉ đạo tại hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa), Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, (PC07) Công an TP Hà Nội xác nhận, bước đầu xác định, vụ nổ lớn làm 6 người bị thương, 2 người tử vong.



Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07 báo cáo Chủ tịch TP Hà Nội Vũ Đại Thắng về vụ việc tại hiện trường.

“Đây là vụ nổ khí gas, không phải vụ cháy. Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi huy động lực lượng tối đa đến hiện trường bởi nổ khí gas sẽ dẫn đến đổ sập công trình, làm bị thương người dân”, Đại tá Phạm Trung Hiếu cho hay.

Theo lãnh đạo PC07, lực lượng chức năng tiếp cận và đưa 6 người bị thương đi cấp cứu, một người tử vong do mắc kẹt và một nạn nhân khác tử vong bên ngoài hiện trường.

Vụ nổ làm 2 người chết, 6 người bị thương.

Khoảng 8h03 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo xảy ra vụ nổ tại địa chỉ trên, khiến nhiều người bị thương.

Ngay sau đó, Trung tâm điều động Công an phường Đống Đa cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, CSGT, tổ địa bàn đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.