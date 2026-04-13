Nguyên nhân vụ 2 nhóm phụ nữ đánh nhau, nhiều người vây quanh quay clip

Đức Ngọc |

Cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan đến vụ việc 2 nhóm phụ nữ đánh nhau, nhiều người vây quanh quay clip.

Ngày 13-4, Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã triệu tập 4 thiếu niên liên quan vụ xô xát xảy ra trên địa bàn để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng mời người giám hộ để phục vụ công tác xác minh.

Nguyên nhân xô xát giữa 2 nhóm phụ nữ ở Thành Vinh Nghệ An: Sự việc gây chú ý - Ảnh 1.

Hai em liên quan tới vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa em T.T.T.A. và N.H.S. từ năm 2025. Đến khoảng 21 giờ ngày 11-4, em T.T.T.A. gọi N.H.S. đến khu vực số 94 đường Đặng Tất để giải quyết mâu thuẫn.

Nguyên nhân xô xát giữa 2 nhóm phụ nữ ở Thành Vinh Nghệ An: Sự việc gây chú ý - Ảnh 2.

Cơ quan công an làm việc với một người liên quan

Sau đó, em P.Đ.Q.Đ. chở N.H.S; em N.T.N chở V.T.L. cùng đến địa điểm trên. Tại đây, T.T.T.A. yêu cầu "đánh tay đôi" với N.H.S. Tuy nhiên, V.T.L. đã lao vào xô xát với T.T.T.A.; tiếp đó, N.T.N. và N.H.S. cũng tham gia. Vụ việc chỉ dừng lại khi được người dân kịp thời can ngăn.

Nguyên nhân xô xát giữa 2 nhóm phụ nữ ở Thành Vinh Nghệ An: Sự việc gây chú ý - Ảnh 3.

Một em liên quan đến vụ ẩu đả tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 11-4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút 30 giây ghi lại cảnh xô xát, ẩu đả diễn ra giữa 2 nhóm phụ nữ trên đường Đặng Tất, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo hình ảnh từ clip, sự việc bắt đầu từ việc cãi vã gay gắt giữa nhiều phụ nữ. Hai bên sau đó lao vào tấn công nhau bằng các hành vi như túm tóc, tát, xô đẩy. Một số người bị quật ngã xuống đường nhưng vẫn tiếp tục giằng co, kéo theo nhiều người khác bị cuốn vào.

Một số thanh niên đi cùng có động thái can ngăn, tách những người đang ẩu đả. Tuy nhiên, cũng có người tiếp tục kích động, khiến tình hình thêm căng thẳng, tràn ra lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông.

Video ghi lại vụ đánh nhau. Nguồn: MXH

Được biết, trong suốt thời gian xảy ra sự việc, có hàng chục người đứng xung quanh theo dõi nhưng hầu như không có biện pháp can thiệp. Nhiều người còn dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh.

Nguyên nhân xô xát giữa 2 nhóm phụ nữ ở Thành Vinh Nghệ An: Sự việc gây chú ý - Ảnh 4.

Hình ảnh hai nhóm phụ nữ đánh nhau gây xôn xao trên mạng xã hội

Hiện, Công an phường Thành Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Thách thức ‘đố anh bắt được em’ trên Facebook, nam thanh niên bị mời làm việc
