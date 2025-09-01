Nguyên nhân Ngọc Trinh qua đời, hưởng dương 52 tuổi

Trên trang cá nhân của nghệ sĩ Ngọc Trinh 2 tuần trước, cô vẫn liên tục cập nhật những hình ảnh trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Chính vì vậy, nguyên nhân nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời đang được nhiều người quan tâm.

Báo Thanh Niên trích lời diễn viên Hòa Hiệp cho biết, nghệ sĩ Ngọc Trinh bị bệnh một thời gian nhưng cô không thông báo với mọi người.

Cùng với chia sẻ này, Hòa Hiệp nói: “Chị ấy bị bệnh bao tử từ thời quay phim Mùi ngò gai, sau nhiều lần điều trị tưởng đã vượt qua được. Thời gian gần đây chị rất ốm yếu...”.

Trước đó, trong một lần chia sẻ, Ngọc Trinh cũng từng tiết lộ lý do cô đột ngột “bỏ vai” trong Mùi ngò gai là vì căn bệnh dạ dày. Khi bệnh tình cô chuyển biến xấu, bác sĩ buộc cô phải nhập viện để điều trị 3 tháng.

Nữ nghệ sĩ từng bộc bạch: “Tôi không chịu nổi đến mức máy quay vừa lia qua Đình Toàn, chị Kim Xuân là tôi ói ngay. Thế là đoàn phim đưa tôi vào Bệnh viện Bình dân, bác sĩ thấy tình trạng bệnh nên la tôi quá trời. May sao trễ chút nữa thì không đảm bảo...”.

Trong khi đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì chia sẻ về nguyên nhân ra đi của Ngọc Trinh là do đột quỵ. Đàm Vĩnh Hưng viết: “Bàng hoàng và đau lòng khi vừa hay tin em diễn viên Ngọc Trinh qua đời vì đột quỵ tại nhà riêng! Xin thành kính chia buồn cùng gia đình Ngọc Trinh và các fans của em ấy! Trinh đi an lành nhé!”.

Ngọc Trinh thời trẻ.

Và trước khi qua đời.

Ngọc Trinh sinh năm 1974, là diễn viên kịch nói, truyền hình. Ở sân khấu kịch, NSƯT Ngọc Trinh từng thành công qua các vai diễn như Bé Ba (Đời như ý), Miên (Búp bê không biết khóc), Xeo (Tiếng giày đêm), Hoa (Bàn tay của trời), Mai Trinh (Kẻ nói dối đa tình)…

Ở lĩnh vực truyền hình, Ngọc Trinh được nhắc nhiều nhờ vai Vy trong phim Mùi ngò gai - dự án truyền hình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngọc Trinh từng theo học khóa đạo diễn và lập nhóm kịch riêng. Cô từng gặt hái nhiều giải thưởng trong quá trình làm nghề. Năm 2012, cô đoạt Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc với vai Bé Ba trong Đời như ý.

Năm 2021, cô đoạt Huy chương vàng cho vai bà Vy (vở Mưa bóng mây) tại Liên hoan kịch nói toàn quốc. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn giành giải Mai Vàng 2015 cho vở 49 ngày yêu mà cô làm đạo diễn... Năm 2019, Ngọc Trinh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Về đời tư, NSƯT Ngọc Trinh từng kết hôn với nhà sản xuất Hàn Quốc. Sau đổ vỡ, cô trở về Việt Nam, tiếp tục với công việc diễn xuất và tham gia giảng dạy.