HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nguyên nhân Algeria tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với UAE

Hoàng Vân
|

Ngày 10/9, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Algeria cắt đứt quan hệ ngọai giao với UAE , lý do và tác động 2026 - Ảnh 1.

Algeria cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với UAE, và đóng cửa không phận nước này.

Nguồn thông tin chính và các cơ quan chính phủ đã làm rõ rằng, những bất đồng sâu sắc là lý do dẫn đến động thái quyết liệt này.

Quan hệ giữa hai quốc gia Arab đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng, do những tranh chấp kéo dài về việc can thiệp vào công việc nội bộ của nước cộng hòa Bắc Phi và an ninh khu vực.

Khi cuộc khủng hoảng ngoại giao leo thang, chính quyền Algeria ngay lập tức áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với lĩnh vực vận tải.

Theo một thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng Algeria, nước này sẽ đóng cửa hoàn toàn không phận chủ quyền đối với tất cả máy bay của UAE bắt đầu từ 02 giờ 00 (giờ địa phương) ngày 11/9.

Các hạn chế cụ thể bao gồm lệnh cấm hoàn toàn đối với việc bay qua không phận của máy bay quân sự và chính phủ.

Kênh Telegram của TASS, nơi nhanh chóng phát sóng các cảnh báo chính thức của chính phủ, lưu ý, quyết định này có bao gồm một ngoại lệ nhân đạo quan trọng.

Lệnh cấm nghiêm ngặt sẽ không ảnh hưởng đến các chuyến bay thương mại dân sự theo lịch trình từ UAE hạ cánh trực tiếp tại Sân bay Quốc tế Houari Boumediene ở thủ đô Algiers, cho phép dịch vụ vận chuyển hành khách thiết yếu tiếp tục hoạt động.

Các yêu cầu kỹ thuật của việc đóng cửa không phận sẽ buộc các hãng hàng không và cơ quan chính phủ của UAE phải khẩn trương xem xét lại những tuyến đường bay trong khu vực Bắc Phi.

Việc điều chỉnh lại lịch bay và tránh Algeria sẽ dẫn đến các tuyến đường dài hơn, tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn và chi phí hậu cần cao hơn, đối với những chuyến bay quá cảnh đến những quốc gia khác trên lục địa.

Theo Avia-pro
Tags

Algeria

UAE

khủng hoảng ngoại giao

Bắc Phi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại