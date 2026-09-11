Nguyên nhân Algeria tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với UAE

Ngày 10/9, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Algeria cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với UAE, và đóng cửa không phận nước này.

Nguồn thông tin chính và các cơ quan chính phủ đã làm rõ rằng, những bất đồng sâu sắc là lý do dẫn đến động thái quyết liệt này.

Quan hệ giữa hai quốc gia Arab đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng, do những tranh chấp kéo dài về việc can thiệp vào công việc nội bộ của nước cộng hòa Bắc Phi và an ninh khu vực.

Khi cuộc khủng hoảng ngoại giao leo thang, chính quyền Algeria ngay lập tức áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với lĩnh vực vận tải.

Theo một thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng Algeria, nước này sẽ đóng cửa hoàn toàn không phận chủ quyền đối với tất cả máy bay của UAE bắt đầu từ 02 giờ 00 (giờ địa phương) ngày 11/9.

Các hạn chế cụ thể bao gồm lệnh cấm hoàn toàn đối với việc bay qua không phận của máy bay quân sự và chính phủ.

Kênh Telegram của TASS, nơi nhanh chóng phát sóng các cảnh báo chính thức của chính phủ, lưu ý, quyết định này có bao gồm một ngoại lệ nhân đạo quan trọng.

Lệnh cấm nghiêm ngặt sẽ không ảnh hưởng đến các chuyến bay thương mại dân sự theo lịch trình từ UAE hạ cánh trực tiếp tại Sân bay Quốc tế Houari Boumediene ở thủ đô Algiers, cho phép dịch vụ vận chuyển hành khách thiết yếu tiếp tục hoạt động.

Các yêu cầu kỹ thuật của việc đóng cửa không phận sẽ buộc các hãng hàng không và cơ quan chính phủ của UAE phải khẩn trương xem xét lại những tuyến đường bay trong khu vực Bắc Phi.

Việc điều chỉnh lại lịch bay và tránh Algeria sẽ dẫn đến các tuyến đường dài hơn, tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn và chi phí hậu cần cao hơn, đối với những chuyến bay quá cảnh đến những quốc gia khác trên lục địa.