Công an TP Đà Nẵng ngày 6/8 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, trú xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Anh là đối tượng chính trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội được Phòng Cảnh sát hình sự xác lập, đấu tranh trước đó.

Cụ thể, ngày 17/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của bà Đỗ Thị Thu P. (SN 1978, trú phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng) về việc ngày 16/7/2025, bà P. nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Thảo Linh” (tự xưng là con gái bà) yêu cầu bà P. hỗ trợ chuyển tiền giúp vì hiện đang thực hiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế.

Do tin tưởng là con gái của mình nên bà P. đã chuyển tổng số tiền 2,258 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng giả mạo cung cấp. Sau đó, bà P. liên hệ được với con gái thật thì mới vỡ lẽ mình bị kẻ giả mạo lừa đảo nên đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng lợi dụng không gian mạng để chiếm đoạt số tiền rất lớn, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, truy xét.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh - Ảnh: CA Đà Nẵng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 03/8, Ban Chuyên án xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Anh nên tiến hành triệu tập làm việc. Đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên đã tạo 01 tài khoản Facebook có tên “Thảo Linh” giống với tài khoản Facebook của con gái bà P. Đến ngày 16/7, Anh sử dụng tài khoản Facebook trên nhắn tin cho bà P., tự xưng là con gái và nói rằng “hiện đang thực hiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế với hình thức nhận tiền của khách hàng tại Dubai và chuyển tiền cho người nhà của họ tại Việt Nam, sau đó sẽ được hưởng phí dịch vụ”.

Sau đó, Anh cung cấp cho bà P. 02 số tài khoản của ngân hàng để bà P. chuyển tiền. Để tạo lòng tin, đối tượng gửi cho bà P. các số điện thoại và nói đây là số điện thoại người nhà của khách hàng tại Việt Nam. Nếu bà P. cần xác nhận thì liên hệ. Trong trường hợp bà P. gọi điện thì Anh sẽ nghe máy, giả giọng để xác nhận... Sau khi nhận được tiền, đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá nhân và tiêu xài hết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng.