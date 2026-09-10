Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của công an địa phương, công dân đã nhận lại được tài sản chuyển khoản nhầm trong thời gian ngắn.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, mới đây, công an xã Hương Cần đã hỗ trợ một người dân xác minh thông tin và nhận lại tài sản sau khi chuyển nhầm 20 triệu đồng vào tài khoản của người không quen biết.

Cụ thể, ngày 04/9/2026, ông Nguyễn Kim Minh, sinh năm 1976, thường trú tại thôn Đồng Tiến, xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng từ tài khoản Agribank đã nhập nhầm số tài khoản và chuyển số tiền 20 triệu đồng cho một người không quen biết. Nhận thấy giao dịch bị nhầm, ông Minh đến Công an xã Hương Cần trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh, liên hệ với người nhận để thu hồi số tiền.

Tiếp nhận thông tin, đồng chí Nguyễn Duy Thức và đồng chí Trần Văn Hoàn, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ ông Minh làm việc với Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hương Cần và Agribank - Chi nhánh Tu Vũ để rà soát giao dịch, xác minh thông tin tài khoản nhận tiền.

Công an xã Hương Cần hỗ trợ người dân nhận lại 20 triệu đồng chuyển nhầm

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là bà Nguyễn Thị Dung, thường trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Công an xã Hương Cần đã chủ động phối hợp với Công an xã Tu Vũ liên hệ, xác minh, tuyên truyền, vận động và thống nhất phương án hoàn trả số tiền cho ông Minh.

Đến sáng ngày 07/9/2026, ông Nguyễn Kim Minh đã nhận lại đầy đủ số tiền 20 triệu đồng. Sau khi nhận lại tiền, ông Minh gửi thư cảm ơn Công an xã Hương Cần, bày tỏ sự trân trọng đối với cán bộ Công an đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ ông giải quyết vụ việc.

Thư cảm ơn của ông Nguyễn Kim Minh

Qua vụ việc cho thấy, khi gặp sự cố trong quá trình giao dịch, người dân cần kịp thời liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và tinh thần trách nhiệm trong giải quyết vụ việc góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.