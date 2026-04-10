Nguyễn Kiều Oanh làm "cô dâu" của Quang Hà

Tối 08/04, ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh đã chính thức ra mắt EP Lạc gồm 5 ca khúc đều được chắp bút bởi 89G Team. Ca khúc Em Cũng Được Tự Do với câu chuyện tình yêu đầy trưởng thành mở đầu cho EP. Đây là lần đầu tiên cô chính thức ra mắt giới truyền thông sau nhiều năm hoạt động showbiz từ sân khấu lớn đến nhỏ.

Với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc và kỹ thuật xử lý đặc trưng, Nguyễn Kiều Oanh một lần nữa chứng minh khả năng "kể chuyện bằng âm nhạc" qua bản ballad chữa lành đầy tinh tế này. Em Cũng Được Tự Do là sáng tác được viết từ rất lâu của team ACV. Tuy nhiên chỉ đến khi nghe Nguyễn Kiều Oanh thể hiện, ACV mới quyết định trao gửi đứa con tinh thần – bởi sự đồng cảm và chiều sâu mà giọng hát Nguyễn Kiều Oanh mang lại.

Nguyễn Kiều Anh khoe giọng hát.

Phần thể hiện của cô và Quang Hà.

Điểm nhấn tại sự kiện ra mắt là màn song ca giữa Nguyễn Kiều Oanh và Quang Hà. Trong phần trình diễn mashup E Là Không Thể – Thiệp Hồng Sai Tên và Ai Rồi Cũng Khác, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi xuất hiện trong tạo hình cô dâu sánh đôi cùng Quang Hà trên sân khấu, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng thu hút sự cổ vũ của khán giả.

Dù chưa phải cái tên phổ biến với khán giả đại chúng, Nguyễn Kiều Oanh lại là giọng ca “bán vé tốt” tại các sân khấu phòng trà. Chia sẻ về hành trình làm nghề, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân vẫn đang nỗ lực để đến gần hơn với công chúng.

“Tôi đã tham dự nhiều cuộc thi, cũng có một ít người biết tới tôi nhưng nhìn chung cái tên của tôi vẫn còn khá xa lạ với số đông nên tôi rất nỗ lực. Tôi đã thử nghiệm nhiều thể loại nhưng hiện tại, ballad giúp tôi tiệm cận hơn với khán giả nên tôi sẽ tiếp tục theo đuổi dòng nhạc này. Tôi cũng không biết sẽ có hit được hay không nhưng tôi đã hát bằng tất cả cảm xúc và tâm tư của mình. Hy vọng sẽ chạm được đến trái tim khán giả”, cô bộc bạch.

Nguyễn Kiều Oanh và ekip chia sẻ.

Trước đó, Nguyễn Kiều Oanh từng ghi dấu ấn qua nhiều cuộc thi âm nhạc: Á quân Ngôi sao Phương Nam 2015, Top 2 Người hát tình ca 2016 và Á quân Be A Star 2017. Cô cũng là học trò của Hồ Quỳnh Hương tại cuộc thi này.

Nói về người thầy của mình, nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi là học trò của cô Hồ Quỳnh Hương ở cuộc thi Be A Star năm 2017 nhưng tôi rất ngại khi nhắc về cô dù tôi rất tự hào. Vì tôi biết mình chưa là ai, là một ca sĩ quá bé nhỏ nhưng cứ nhắc về cô nhiều thì sẽ bị nói là ké fame, đu bám tên tuổi của cô. Cô rất thương tôi và luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi nhiều thứ. Tôi rất biết ơn cô”.

Nữ ca sĩ có đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

Năm 2018, cô tiếp tục tham gia Giọng hát Việt trở thành một trong những gương mặt nổi bật của chương trình song vẫn chưa thực sự bứt phá về độ nhận diện.

Là ca sĩ 9X gốc miền Tây, Nguyễn Kiều Oanh cho biết cô từng có thời gian dài hát miễn phí tại các trường đại học để nuôi dưỡng đam mê và xây dựng tệp khán giả riêng.

“Tôi đã có rất nhiều năm hát miễn phí cho các trường đại học để thỏa niềm đam mê ca hát. Có lẽ chính vì sự nhiệt tình ấy mà các bạn sinh viên rất thương tôi và ủng hộ tôi sau này. Các show tôi hát các bạn đều đi xem rất đông, tiếp cho tôi thêm sức mạnh”, cô nói.