Nguyễn Khắc Đình SN 1995 ra đầu thú

Qua tuyên truyền, vận động, công an đã thuyết phục Đình nhận thức được hành vi vi phạm và tự nguyện ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Ngày 14/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, ‎Công an xã Tân Hiệp đã vận động đối tượng bị truy nã về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ra cơ quan Công an đầu thú.

Cụ thể, ngày 12/9/2026, Công an xã Tân Hiệp đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Khắc Đình (sinh năm 1995, trú tại số 240, Nguyễn Chí Thanh, ấp Kinh 10B, xã Tân Hiệp) đến cơ quan Công an đầu thú.

Trước đó, ngày 10/02/2026 Công an xã Tân Hiệp triệu tập đối tượng Nguyễn Khắc Đình, đến Tổ Phòng chống tội phạm để xét nghiệm ma túy định kỳ (do Đình là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú). Kết quả đối tượng dương tính với ma túy.

Đối tượng Nguyễn Khắc Đình - Ảnh: Công an An Giang

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an xã Tân Hiệp cho gia đình bảo lãnh Đình, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, ngày 01/03/2026 đối tượng đã tự ý bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 14/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ban hành Quyết định khởi tố bị can số 316/QĐ-CSMT đối với Nguyễn Khắc Đình về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Đến ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã số 7139/QĐTN-CSMT đối với đối tượng này.

Qua tuyên truyền, vận động, Công an xã Tân Hiệp đã thuyết phục Đình nhận thức được hành vi vi phạm và tự nguyện ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Hiện Công an xã Tân Hiệp đã tiếp nhận đối tượng và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.