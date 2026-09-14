HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nguyễn Khắc Đình SN 1995 ra đầu thú

Trang Anh
|

Qua tuyên truyền, vận động, công an đã thuyết phục Đình nhận thức được hành vi vi phạm và tự nguyện ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Ngày 14/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, ‎Công an xã Tân Hiệp đã vận động đối tượng bị truy nã về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ra cơ quan Công an đầu thú.

Cụ thể, ngày 12/9/2026, Công an xã Tân Hiệp đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Khắc Đình (sinh năm 1995, trú tại số 240, Nguyễn Chí Thanh, ấp Kinh 10B, xã Tân Hiệp) đến cơ quan Công an đầu thú.

Trước đó, ngày 10/02/2026 Công an xã Tân Hiệp triệu tập đối tượng Nguyễn Khắc Đình, đến Tổ Phòng chống tội phạm để xét nghiệm ma túy định kỳ (do Đình là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú). Kết quả đối tượng dương tính với ma túy.

Đối tượng Nguyễn Khắc Đình - Ảnh: Công an An Giang

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an xã Tân Hiệp cho gia đình bảo lãnh Đình, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, ngày 01/03/2026 đối tượng đã tự ý bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 14/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ban hành Quyết định khởi tố bị can số 316/QĐ-CSMT đối với Nguyễn Khắc Đình về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Đến ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã số 7139/QĐTN-CSMT đối với đối tượng này.

Qua tuyên truyền, vận động, Công an xã Tân Hiệp đã thuyết phục Đình nhận thức được hành vi vi phạm và tự nguyện ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Hiện Công an xã Tân Hiệp đã tiếp nhận đối tượng và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lệnh bắt, khám xét xét đối với Nguyễn Quang Hiến SN 1997
Tags

An Giang

Tân Hiệp

truy nã

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại