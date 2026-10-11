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Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt MV Dưới cờ Tổ quốc anh về: "Tôi đã rơi nước mắt vì từng câu chữ"

Như Mộng
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"Ngay từ lần đầu tiên nghe giai điệu và đọc ca từ của anh Nguyễn Văn Chung, tôi đã rơi nước mắt vì từng câu chữ chạm sâu vào trái tim mình", Nguyễn Duyên Quỳnh chia sẻ.

Hướng tới các hoạt động đồng hành cùng TP.HCM trong chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh chính thức ra mắt MV Dưới cờ Tổ quốc anh về. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác theo định hướng phát động của thành phố, khắc họa hành trình tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt MV Dưới cờ Tổ quốc anh về: "Tôi đã rơi nước mắt vì từng câu chữ" - Ảnh 1.
Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt MV Dưới cờ Tổ quốc anh về: "Tôi đã rơi nước mắt vì từng câu chữ" - Ảnh 2.

Hình ảnh Duyên Quỳnh trong MV.

Đây là sản phẩm âm nhạc cá nhân thứ hai Nguyễn Duyên Quỳnh đầu tư trong năm 2026, tiếp nối bản hòa ca "Việt Nam gấm vóc rạng ngời" do cô sáng tác và biểu diễn. Dự án cũng đánh dấu sự tiếp nối trong quá trình hợp tác giữa nữ ca sĩ và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sau các ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Niềm tin lá phiếu" và "Thanh niên Việt".

Được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ấp ủ sau khi tiếp nhận lời kêu gọi của thành phố về chiến dịch 500 ngày đêm, Dưới cờ Tổ quốc anh về kể câu chuyện về những người lính đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và hành trình trở về của các anh sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt MV Dưới cờ Tổ quốc anh về: "Tôi đã rơi nước mắt vì từng câu chữ" - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Nói về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch: "Khi theo dõi những hình ảnh, những câu chuyện xúc động từ chiến dịch 500 ngày đêm tìm mộ liệt sĩ của thành phố, tôi thực sự bị lay động mạnh mẽ. Đó là một chiến dịch đầy thiêng liêng và tự hào. Mỗi tấc đất quê hương đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của thế hệ cha anh để chúng ta có được ngày hôm nay".

"Với tư cách là một người sáng tác, tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào chiến dịch bằng chính ngôn ngữ âm nhạc. Tôi gửi gắm trọn vẹn sự xúc động, lòng biết ơn sâu sắc vào từng nốt nhạc và tôi tin tưởng giao ca khúc này cho Nguyễn Duyên Quỳnh vì cô ấy luôn hiểu và chuyển tải được chiều sâu cảm xúc của những tác phẩm vì cộng đồng", Nguyễn Văn Chung nói thêm.

Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt MV Dưới cờ Tổ quốc anh về: "Tôi đã rơi nước mắt vì từng câu chữ" - Ảnh 4.

Duyên Quỳnh rơi nước mắt ngay khi đọc ca từ Dưới cờ Tổ quốc anh về.

MV Dưới cờ Tổ quốc anh về đan cài câu chuyện giữa quá khứ và hiện tại, khắc họa lý tưởng, sự quả cảm của người lính thời chiến và hành trình đưa các anh trở về bên gia đình trong thời bình. Qua đó, tác phẩm nhắc nhớ về những hy sinh của thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình hôm nay.

Sản phẩm cũng là món quà tri ân mà ê-kíp gửi tặng các gia đình thương binh, liệt sĩ nhân dịp 20/10, đồng thời bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những Mẹ Việt Nam anh hùng đã thầm lặng hy sinh, chở che và dành trọn đời mình cho Tổ quốc.

Chia sẻ về dự án, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh xúc động: "Ngay từ lần đầu tiên nghe giai điệu và đọc ca từ của anh Nguyễn Văn Chung, tôi đã rơi nước mắt vì từng câu chữ chạm sâu vào trái tim mình. Hòa bình của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng thanh xuân và máu xương của biết bao thế hệ đi trước.

Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt MV Dưới cờ Tổ quốc anh về: "Tôi đã rơi nước mắt vì từng câu chữ" - Ảnh 5.
Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt MV Dưới cờ Tổ quốc anh về: "Tôi đã rơi nước mắt vì từng câu chữ" - Ảnh 6.

MV Dưới cờ Tổ quốc anh về ra mắt trên kênh Youtube của Nguyễn Duyên Quỳnh tối 10/10.

Được dùng tiếng hát của mình để đồng hành cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm mộ liệt sĩ là niềm vinh dự, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của người trẻ như tôi. Tôi hy vọng ca khúc sẽ như một nén tâm hương thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời xoa dịu phần nào nỗi mong mỏi mòn mỏi của các gia đình, thân nhân liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước".

Tối 13/10, Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ cùng thể hiện phiên bản song ca của ca khúc trong chương trình nghệ thuật thuộc chiến dịch, diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, TP.HCM.

DƯỚI CỜ TỔ QUỐC ANH VỀ - NGUYỄN DUYÊN QUỲNH x NGUYỄN VĂN CHUNG | OFFICIAL MUSIC VIDEO.

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Tags

Nguyễn Duyên Quỳnh

Nguyễn Văn Chung

cờ Tổ quốc

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MV Dưới cờ Tổ quốc anh về

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