Nguyên do Viện trưởng Viện Kiểm sát Ukraine đệ đơn từ chức?

Ngày 7/9, Kyiv Post đưa tin, Viện trưởng Viện Kiểm sát Ukraine Ruslan Kravchenko đã đệ đơn từ chức.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Ukraine Ruslan Kravchenko.

“Đây là một quyết định chính trị. Và tôi đã đưa ra quyết định này một cách có ý thức”, ông Kravchenko viết trên kênh Telegram của mình, đồng thời cho biết thêm, ông không muốn chức vụ tổng công tố trở thành công cụ đối đầu chính trị.

“Lập trường của tôi về những cáo buộc chống lại mình vẫn không thay đổi”, ông Kravchenko cho biết.

Ông đồng thời cảm ơn các công tố viên đang làm việc trong những vụ án hình sự, hỗ trợ các nạn nhân, ghi nhận tội ác chiến tranh của Nga và bảo vệ lợi ích của Ukraine, cũng như Tổng thống Vladimir Zelensky và Quốc hội Ukraine.

Tổng công tố Ukraine cuối cùng đề nghị họ chấp nhận đơn từ chức của ông.

Thông tin này đánh dấu một sự thay đổi đột ngột so với những bình luận mà ông Kravchenko đưa ra chỉ vài giờ trước đó.

Trả lời báo chí hôm 7/9, Tổng công tố Kravchenko cho biết, ông không có ý định từ chức tự nguyện, nhưng nếu Tổng thống Zelensky khởi xướng việc cách chức ông hoặc quốc hội thông qua động thái đó, ông sẽ rời đi.

Sau đó cùng ngày, Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Zelensky đã gặp ông Kravchenko và ông Davyd Arakhamiia - người đứng đầu phe nghị sĩ cầm quyền Người phục vụ nhân dân, để thảo luận về việc liệu ông Kravchenko có tiếp tục giữ chức vụ hay không.

Ngày 5/9, Văn phòng Viện Kiểm sát xác nhận, các thám tử của Cục chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã khám xét trụ sở công vụ được sử dụng bởi ông Kravchenko, Phó Viện trưởng thứ nhất Mariia Vdovychenko và các nhân viên khác.

NABU cho biết, cuộc điều tra của họ đã phát hiện một tổ chức tội phạm, được cho là do một quan chức tại Văn phòng Viện Kiểm sát đứng đầu.

Các nhà điều tra cáo buộc, các thành viên nhận hối lộ để che chắn, bảo kê cho những trung tâm gọi điện lừa đảo và rửa hàng triệu Hryvnia.

Báo Ukrainska Pravda xác định, nghi phạm là ông Serhii Kropyva, Phó trưởng phòng Hợp tác Pháp lý Quốc tế thuộc Văn phòng Tổng công tố Ukraine.

Ông Kropyva đã bị bắt giữ và bị tạm giam vào ngày 6/9, với mức bảo lãnh tại ngoại là 120 triệu Hryvnia, tương đương khoảng 2,7 triệu USD.

Ông Kravchenko đã phủ nhận liên quan đến việc bảo kê các trung tâm điện thoại bất hợp pháp.

Ông Ruslan Kravchenko được Tổng thống Vladimir Zelensky bổ nhiệm giữ chức Tổng công tố Ukraine vào tháng 21/6/2025, tuy nhiên, vào ngày 7/9/2026, ông đã chính thức đệ đơn từ chức, giữa bối cảnh một bê bối tham nhũng lớn.