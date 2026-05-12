Nguyên do Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu thành lập quân đội thống nhất?

Hoàng Vân
|

Ngoại trưởng Tây Ban Nha mới đây đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) nên thành lập quân đội thống nhất của riêng mình.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albarez.

"Chúng ta không thể thức dậy mỗi sáng mà cứ tự hỏi Mỹ sẽ làm gì tiếp theo. Châu Âu cần phải thành lập lực lượng vũ trang thống nhất của riêng mình, vì không thể tiếp tục dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh", Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albarez nói với hãng tin Semafor hôm 11/5.

Các công ty châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào các dịch vụ kỹ thuật số của Mỹ và theo giới phân tích, Mỹ đang ngày càng sử dụng đòn bẩy này.

Điều này củng cố thêm lập luận của những người ủng hộ quyền tự chủ chiến lược của châu Âu, những người cho rằng việc xây dựng lực lượng riêng và tăng cường chủ quyền công nghệ là cách để giảm thiểu sự dễ bị tổn thương trước sự bất ổn chính trị của Mỹ.

Lời kêu gọi châu Âu nên thành lập quân đội của nhà ngoại giao hàng đầu Tây Ban Nha được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và các đồng minh NATO châu Âu, do các hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump gây ra.

Sự rạn nứt trong liên minh đã sâu sắc hơn sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran vào ngày 28/2, mà các thành viên NATO từ chối ủng hộ.

Ý tưởng thành lập một đội quân châu Âu đã được thảo luận trong nhiều năm.

Vào tháng 1/2026, Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius đã đề xuất thành lập một lực lượng vũ trang thường trực của EU gồm 100.000 binh sĩ.

Tuy nhiên, sáng kiến này đã vấp phải sự hoài nghi từ Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas.

Quan chức cấp cao EU này đã nhấn mạnh, "không thể tưởng tượng được việc thành lập một đội quân châu Âu riêng biệt", đồng thời cảnh báo về nguy cơ tạo ra các cấu trúc chỉ huy song song và không rõ ràng.

Theo Avia-pro
