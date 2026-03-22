Nguyên do Mỹ bất ngờ nới lỏng lệnh trừng phạt ngành năng lượng Iran?

Mỹ tạm thời cho phép bán dầu Iran để ổn định thị trường toàn cầu.

Theo tài liệu chính thức, chính quyền Mỹ đã cho phép vận chuyển và bán dầu của Iran, cũng như các sản phẩm dầu mỏ khác, được chất lên tàu chở dầu trước 20/3/2026.

Giấy phép này có tính tạm thời và sẽ có hiệu lực trong đúng một tháng cho đến nửa đêm ngày 19/4.

Trong thời gian ân hạn này, các công ty và tổ chức tài chính quốc tế được phép chính thức thực hiện các giao dịch cần thiết cho việc neo đậu và cập bến an toàn của tàu, trả lương cho thủy thủ đoàn, sửa chữa và giảm thiểu các tác động tiềm tàng đến môi trường.

Như vậy, Mỹ đang cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ về hậu cần trên biển, đồng thời giảm bớt áp lực nghiêm trọng lên giá năng lượng toàn cầu.

Trong bình luận về quyết định này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của bước đi này đối với nền kinh tế toàn cầu.

Theo ước tính sơ bộ của Bộ Tài chính Mỹ, giấy phép chung mới sẽ cho phép giải phóng nhanh chóng một lượng dầu khổng lồ - khoảng 140 triệu thùng dầu vốn trước đây bị đóng băng trên các tàu chờ làm rõ tình trạng trừng phạt.

Các chuyên gia tin rằng, việc giải phóng lượng dầu thô lớn như vậy sẽ giúp kiềm chế sự tăng vọt về nhu cầu, và làm chậm tốc độ tăng giá nhiên liệu, điều mà trong những tuần gần đây đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mỹ buộc phải sử dụng dầu của Iran như một vùng đệm tạm thời để ngăn chặn sự gia tăng lạm phát không kiểm soát được trong nước và giữa các đồng minh.

Mặc dù giấy phép cho phép các dịch vụ liên quan như bảo hiểm và bảo trì tàu chở dầu, Nhà Trắng nhấn mạnh, quyết định này không có nghĩa là dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt, hoặc thay đổi chính sách chiến lược đối với Iran.

Thời hạn hiệu lực hạn chế của giấy phép chỉ 30 ngày cho thấy mong muốn của Mỹ duy trì đòn bẩy, và chỉ sử dụng dầu của Iran như một công cụ để quản lý thị trường.

Tuy nhiên, sự tồn tại của văn bản này cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng năng lượng, buộc chính quyền Mỹ phải theo đuổi các thỏa thuận thực dụng với đối thủ địa chính trị của mình.

Các bên tham gia thị trường đang theo dõi sát sao tốc độ 140 triệu thùng dầu sẽ đến tay người tiêu dùng cuối cùng, và liệu động thái này có đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc xem xét có hệ thống hơn về chính sách trừng phạt trong bối cảnh thiếu hụt toàn cầu hay không.