Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

“Tôi đã ra lệnh tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, triển khai quân đội khi cần thiết, tăng cường sự hiện diện của cảnh sát và cấm máy bay không người lái ở hạt Szabolcs-Szatmar-Bereg”, Thủ tướng Hungary Viktor Orban viết trên X hôm 25/2, đề cập đến khu vực của Hungary giáp biên giới với Ukraine.

Thông báo của ông Orban được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp diễn giữa Budapest và Kiev về đường ống dẫn dầu Druzhba thời Liên Xô, vốn cho đến gần đây vẫn vận chuyển dầu thô của Nga đến Hungary và Slovakia thông qua Ukraine.

Đường ống dẫn khí đã ngừng hoạt động vào cuối tháng 1/2026, Kiev tuyên bố nó bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga, điều mà Moscow đã phủ nhận.

Cả Hungary và Slovakia đều cáo buộc Ukraine cố tình giữ lại nguồn cung vì lý do chính trị và đe dọa trả đũa.

Khi công bố động thái này, Thủ tướng Orban đã dẫn chứng thông tin tình báo do các cơ quan an ninh nước này thu thập được về các cuộc tấn công tiềm tàng, và nhấn mạnh rằng, Hungary “không thể bị Kiev tống tiền” .

Trong khi đó, Giám đốc chính trị của Thủ tướng Orban, Balazs Orban, tuyên bố rằng, thông tin mà chính quyền nước này có được cho thấy Kiev đang "chuẩn bị các hành động tiếp theo nhằm phá vỡ hoạt động của hệ thống năng lượng Hungary".

Việc triển khai này diễn ra sau khi Budapest phủ quyết gói trừng phạt mới nhất của EU đối với Nga, cũng như khoản vay khẩn cấp 90 tỷ euro (106 tỷ USD) cho Ukraine.

Khoản vay này đã được nhất trí vào cuối năm ngoái, sau khi Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc từ chối đóng góp tài chính.

Quyết định phủ quyết này đã bị lãnh đạo EU lên án, cáo buộc ông Orban bội ước lời hứa ủng hộ chương trình cho vay, và làm suy yếu "uy tín của các quyết định được đưa ra một cách tập thể".

"Bất kỳ hành vi vi phạm cam kết này đều cấu thành hành vi vi phạm nguyên tắc hợp tác chân thành", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nói với ông Orban trong một bức thư.

Thủ tướng Hungary đã đáp trả ông Costa hôm 25/2, tuyên bố ông sẽ không ủng hộ bất kỳ động thái nào thân Ukraine cho đến khi Kiev trở lại "trạng thái bình thường".

Trong một bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng EU, ông Orban viết: "Chúng ta đưa ra một quyết định có lợi về mặt tài chính cho Ukraine mà cá nhân tôi không tán thành, sau đó Ukraine lại tạo ra tình trạng khẩn cấp về năng lượng ở Hungary, và ông lại yêu cầu tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra".