Nguyên do hãng sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu thu hồi 4 triệu xe?

Ngày 26/9, RT đưa tin, hãng sản xuất ô tô khổng lồ Volkswagen của Đức đang thu hồi khoảng 4 triệu xe trên toàn thế giới.

Ô tô do Volkswagen của Đức sản xuất.

Cơ quan Giao thông Cơ giới Liên bang Đức (Federal Motor Transport Authority) cho biết, gần đây đã phát hiện một vấn đề về chất lượng liên quan đến an toàn trong nhiều xe do Volkswagen và các công ty con sản xuất.

Theo đó, bu lông cố định hệ thống lái dễ bị ăn mòn và có khả năng bị gãy, khiến xe không thể điều khiển được.

Vấn đề này ảnh hưởng đến khoảng 2,16 triệu xe Volkswagen, bao gồm các mẫu Golf, Tiguan, Touran và Caddy được sản xuất từ tháng 9/2013 đến tháng 7/2024.

Ngoài ra, hơn một triệu xe Skoda sản xuất tại Cộng hòa Séc, khoảng 700.000 xe Audi và khoảng 200.000 xe của thương hiệu Seat đến từ Tây Ban Nha cũng bị ảnh hưởng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới đang phải vật lộn với chi phí tăng cao, và các cuộc biểu tình lớn của công nhân phản đối kế hoạch cắt giảm khoảng 100.000 việc làm trên toàn thế giới.

Truyền thông Đức gọi đây là đợt thu hồi lớn nhất kể từ vụ bê bối "dieselgate" năm 2015, khi Volkswagen bị phát hiện đã bán xe cho thị trường Mỹ có phần mềm đặc biệt, cho phép che giấu mức độ khí thải thực tế trong quá trình thử nghiệm.

Hãng sản xuất ô tô Đức sau đó đã thừa nhận gian lận, dẫn đến hàng loạt vụ kiện và khoản tiền phạt cũng như bồi thường hàng tỷ USD cho khách hàng.

Đợt thu hồi này diễn ra vào thời điểm Volkswagen, giống như phần lớn ngành công nghiệp Đức, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và hoạt động nghiêm trọng, khi lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ và nhu cầu không ổn định đối với xe điện, nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu đang phải vật lộn trên nhiều mặt trận.

Cuộc khủng hoảng càng trầm trọng hơn ở trong nước do chi phí năng lượng tăng vọt, kể từ khi Berlin từ bỏ khí đốt đường ống giá rẻ của Nga, sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, và ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt đỏ hơn.

Trước đó, Giám đốc điều hành của Volkswagen, Oliver Blume, đã chỉ rõ, việc mất nguồn cung năng lượng từ Nga là một yếu tố chính dẫn đến những khó khăn của công ty, cùng với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc.

Đầu tháng này, công ty đã công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 100.000 việc làm trên toàn thế giới.

Việc cắt giảm này tương đương với khoảng một phần bảy lực lượng lao động toàn cầu của công ty. Quyết định này đã gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ của công nhân ngành ô tô.

Hôm 21/9, hàng chục nghìn nhân viên tại Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche đã xuống đường trong hơn 280 cuộc biểu tình trên khắp nước Đức.

Biểu tình diễn ra khi công đoàn công nghiệp lớn nhất nước này, IG Metall, cảnh báo, ngành công nghiệp ô tô “đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn”, do áp lực từ thuế quan Mỹ, cạnh tranh từ Trung Quốc và việc mất quyền tiếp cận dầu khí Nga.



