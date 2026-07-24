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Nguyên do Anh quyết định sơ tán toàn bộ nhà ngoại giao của mình khỏi Iran?

Hoàng Vân
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Ngày 23/7, Chính phủ Anh ra quyết định sơ tán toàn bộ nhân viên phái đoàn ngoại giao của mình khỏi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Anh sơ tán toàn bộ nhà ngoại giao của mình khỏi Iran.

Thông tin về việc sơ tán chính thức nhân sự ngoại giao khỏi quốc gia Trung Đông này đã được hãng thông tấn TASS đưa tin, trích dẫn một thông báo từ Bộ Ngoại giao Anh.

Quyết định sơ tán khẩn cấp đoàn ngoại giao được Chính phủ Anh đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh xấu đi nghiêm trọng và xung đột quân sự leo thang trong khu vực.

Chính quyền Anh nhận định, việc công dân của họ tiếp tục hiện diện ở Iran là không an toàn.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Anh hiện chưa tiết lộ chi tiết hoặc tuyến đường được sử dụng để sơ tán nhân viên.

Bộ Ngoại giao Anh cũng đã tạm thời đình chỉ các dịch vụ lãnh sự tại Iran, và kêu gọi công dân của mình tránh mọi chuyến đi đến nước này.

Tình hình ở Trung Đông vẫn đang ở mức leo thang quân sự cao độ.

Các báo cáo trước đó cho thấy, lực lượng Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, buộc các phái đoàn ngoại giao nước ngoài phải xem xét lại biện pháp an ninh cho nhân viên của mình.

Theo Avia-pro
Điều đặc nhiệm dọc biên giới Ukraine, Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cùng lên tiếng


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