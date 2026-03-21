Nguyên bản truyện Nàng tiên cá của Andersen: Thật ra không hề lãng mạn mà còn đen tối thế này

Chi Chi |

Bản gốc của câu chuyện cổ tích quen thuộc này như thế nào?

Ít ai biết được rằng, nguyên bản câu chuyện "Nàng tiên cá" của tác giả huyền thoại Andersen lại đen tối và có cái kết đáng buồn. Những câu chuyện cổ tích và hoạt hình luôn là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của mỗi người. Chúng ta đã quá quen thuộc với những nàng công chúa Disney và câu chuyện phiêu lưu cũng như tìm thấy chàng hoàng tử trong mơ của họ.

Trong đó, phiên bản hoạt hình "Nàng tiên cá" năm 1989 của Disney là bộ phim gây được tiếng vang lớn với nhân vật chính là nàng công chúa Ariel trẻ tuổi, có mơ ước được khám phá cuộc sống trên đất liền. Sau khi vượt qua nhiều gian nan, cuối cùng Ariel cũng chiến thắng cái ác và cùng hoàng tử Eric sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tuy nhiên, trong câu chuyện gốc về "Nàng tiên cá" được sáng tác vào năm 1837 của nhà văn người Đan Mạch Hans Christian Andersen, Ariel và hoàng tử lại có cái kết hoàn toàn trái ngược với hoạt hình, tạo nên một câu chuyện tình yêu đơn phương đầy bi thương và nghiệt ngã.

Câu chuyện cũng mở đầu bằng việc sinh vật được gọi là người cá tên Ariel ra tay cứu mạng chàng hoàng tử Eric sau một tai nạn rồi đem lòng yêu chàng. Để có thể bên cạnh người mình yêu, nàng tìm đến vị phù thủy biển cả Ursula để giao kèo đổi giọng nói lấy đôi chân. Điều kiện để Ariel có thể mãi mãi được làm người là nàng phải giành được nụ hôn tình yêu đích thực cùng trái tim của hoàng tử trước khi được người này cưới làm vợ. Nếu như thất bại, Ariel sẽ không bao giờ được phép quay lại biển cả để làm người cá mà nàng phải chấp nhận trả giá bằng tính mạng của chính mình.

Sau khi có được đôi chân người, Ariel dù có thể đi bộ trên mặt đất nhưng mỗi bước đi của cô ấy giống như bị những con dao sắc nhọn đâm vào và cũng chẳng thể nói với ai về thân phận của mình. Về phía hoàng tử, mặc cho người cứu sống anh là Ariel nhưng anh ta lại đem lòng yêu và quyết định kết hôn với cô gái mà anh lầm tưởng là ân nhân cứu sống mình rồi bỏ mặc Ariel.

Trong bản hoạt hình quen thuộc, hoàng tử nhận ra nhầm lẫn của mình

Do quá đau khổ, Ariel lại nhận thêm một giao kèo khác với phù thủy là phải giết chết hoàng tử nếu như muốn trở lại làm người cá và về với biển cả. Tuy nhiên, vì không thể giết chết người mình yêu, nàng tiên cá đành chọn cách gieo mình xuống đại dương và cơ thể nàng dần biến thành bọt biển.

Trong bản nguyên tác, nàng tiên cá phải chịu tủi thân và ấm ức mãi mãi

Câu chuyện của nhà văn Andersen cũng đề cập đến việc sau khi vỡ tan thành bọt biển, nàng tiên cá được nhận làm con gái của khí thần, cô bước chân vào địa ngục và chăm chỉ làm việc tốt suốt 300 năm trước khi có được tâm hồn như loài người mà cô đã từng mơ ước. Do sự đen tối và cái kết buồn của câu truyện, các nhà làm phim tại Disney đã thay đổi gần như toàn bộ nửa cuối câu chuyện và biến nó thành một bộ phim hoạt hình về cái thiện chiến thắng cái ác, đem lại niềm vui, tiếng cười và thông điệp lạc quan đến cho những khán giả nhí.

Nguồn: En Vols

11 giờ đêm mở định vị theo dõi vợ đi công tác, nghe lời cô nói với sếp ở khách sạn mà tôi mất kiểm soát
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

01:07
Xe điện mini 4 chỗ giá dưới 200 triệu, đi 170km/sạc

Xe điện mini 4 chỗ giá dưới 200 triệu, đi 170km/sạc

01:05
Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

01:01
