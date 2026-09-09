Nguyễn Anh Quân sinh năm 1993 chuyển khoản 62.000.000 đồng vào tài khoản không xác định: Công an nhận tin lập tức kiểm tra giao dịch

Vừa qua, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời xác minh, phối hợp hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm tài khoản.

Theo đó, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản, anh Nguyễn Anh Quân, một người dân trên địa bàn không may chuyển nhầm số tiền 62 triệu đồng vào tài khoản của người thụ hưởng không xác định. Sau khi phát hiện sự việc, anh đã liên hệ Công an xã Đinh Văn Lâm Hà để nhờ hỗ trợ.

Công an xã Đinh Văn Lâm Hà hướng dẫn người dân trình báo

Tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng xác minh các thông tin liên quan đến giao dịch, đồng thời phối hợp với các bên có liên quan để liên hệ với người nhận nhầm tiền. Qua tuyên truyền, vận động và hỗ trợ của lực lượng Công an, người nhận nhầm đã phối hợp hoàn trả số tiền cho người chuyển.

Nhận lại tài sản, anh Nguyễn Anh Quân bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đinh Văn Lâm Hà và gửi thư cảm ơn đến đơn vị.

Việc kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm là một trong những việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong đồng hành, hỗ trợ Nhân dân giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Trong bối cảnh giao dịch chuyển khoản ngày càng phổ biến, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp không may chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định; không tự ý công khai thông tin cá nhân, tài khoản của người nhận trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng