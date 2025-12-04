Công an tỉnh Thái Nguyên mới đây đã có văn bản cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật và mất dữ liệu cá nhân liên quan vụ việc "Tài liệu 88 trang...". Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan vụ việc gọi là "Tài liệu 88 trang..." với nội dung giật gân, gây sốc, ám ảnh, kích động bạo lực.

Liên quan đến vụ giết người gây xôn xao dư luận tại Lạng Sơn, Cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Công an nhấn mạnh đây là nội dung độc hại, gây hoang mang dư luận và vi phạm pháp luật. Một số đối tượng xấu đã lợi dụng sự tò mò, hiếu kỳ của người dân về vụ việc trên để phát tán đường link giả mạo, chèn virus, mã độc vào file tài liệu, thu thập trái phép thông tin cá nhân, chiếm đoạt quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân không đăng tải, chia sẻ thông tin liên quan đến vụ việc "Tài liệu 88 trang...". Các trường hợp lưu giữ, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, có nội dung rùng rợn, bạo lực, kích động tội phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Cơ quan Công an cảnh báo không tải hay chia sẻ bất kỳ file, đường link liên quan vụ việc "Tài liệu 88 trang..."", không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân cho các website, đối tượng lạ.

Ngoài ra, khi phát hiện tài khoản tán phát tin đồn, tin giả, tin sai sự thật, đường link độc hại liên quan vụ việc, kịp thời báo cáo cơ quan Công an để xử lý.

Liên quan đến vụ án mạng gây xôn xao dư luận tại Lạng Sơn trong thời gian qua, chiều 3-12, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (SN 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sáng là đối tượng liên quan vụ án giết người xảy ra tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (thuộc huyện Hữu Lũng cũ, tỉnh Lạng Sơn).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.