Bộ Công an khuyến cáo nóng vụ bắt Đoàn Văn Sáng

Trang Anh |

Bị can Đoàn Văn Sáng bị áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự do liên quan đến một vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn.

Thông tin từ Bộ Công an chiều 3/12 cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh) để điều tra về tội Giết người.

Theo thông báo từ công an tỉnh, bị can Sáng bị áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự do liên quan đến một vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn.

Đoàn Văn Sáng tại cơ quan công an - Ảnh: Bộ Công an

Từ vụ việc trên, Cơ quan công an khuyến cáo:

Người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án trên; mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

Người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các Hội nhóm, nhất là các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc, dấu hiệu nghi vấn, các hành vi lệch chuẩn, bạo lực, vi phạm pháp luật...

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phản bác các đối tượng lợi dụng hình ảnh, vụ việc Đoàn Văn Sáng đưa tin sai sự thật, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật.

