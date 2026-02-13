Máy bay của hãng hàng không Lufthansa tại sân bay ở Berlin, Đức (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nguy cơ gián đoạn do hệ thống xuất nhập cảnh mới của EU được các hãng hàng không châu Âu cảnh báo có thể gây ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng tại các cửa khẩu vào khu vực tự do đi lại Schengen trong những tháng cao điểm mùa Hè 2026.

Hệ thống Nhập cảnh/Xuất cảnh (EES) mới, được áp dụng từ tháng 10/2025, nhằm thay thế việc đóng dấu hộ chiếu truyền thống bằng hình thức tự động hóa thông qua chụp ảnh và lấy dấu vân tay đối với công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU). Mục tiêu của EES là giúp cơ quan chức năng chia sẻ thông tin tốt hơn và phát hiện chính xác các trường hợp lưu trú quá hạn hoặc bị từ chối nhập cảnh.

Tuy nhiên, dù hệ thống mới chỉ được triển khai theo từng giai đoạn từ tháng 10/2025, thời gian chờ đợi tại các chốt kiểm soát biên giới sân bay tại châu Âu hiện đã lên tới 2 giờ. Các tổ chức hàng không cảnh báo nếu không có hành động ngay lập tức để xử lý những “vấn đề cốt yếu”, hoạt động xuất nhập cảnh có nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng trong mùa Hè cao điểm, với thời gian xếp hàng có thể lên tới 4 giờ hoặc thậm chí lâu hơn.

Trong bức thư chung gửi tới ông Magnus Brunner, Ủy viên châu Âu phụ trách Nội vụ và Di cư, Hội đồng Sân bay Quốc tế khu vực châu Âu (ACI Europe), Hiệp hội các hãng hàng không châu Âu (A4E) và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng chậm trễ hiện nay. Các tổ chức này cho rằng nguyên nhân xuất phát từ tình trạng thiếu hụt nhân sự kiểm soát biên giới kéo dài cũng như các vấn đề công nghệ chưa được giải quyết liên quan đến hệ thống tự động hóa.

Các bên cũng kêu gọi EU xác nhận liệu các thành viên Schengen có được quyền tạm dừng một phần hoặc toàn bộ hệ thống EES cho đến tháng 10 tới hay không, nhằm bảo đảm sự linh hoạt cần thiết để phục vụ lượng khách du lịch lớn trong mùa Hè năm 2026.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc thắt chặt kiểm soát biên giới bằng công nghệ sinh trắc học là bước tiến về an ninh, song đang trở thành “nút thắt” hậu cần có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sự phục hồi của ngành du lịch và hàng không châu Âu.