Nguồn vàng dự trữ của cả 1 quốc gia chôn ở sa mạc biến mất, ai giữ bí mật đều lần lượt qua đời: Kho báu đang ở đâu?

Vào năm 1933, trong bối cảnh Đại suy thoái, triệu phú Mexico Leon Trabuco nung nấu tham vọng trở thành một đa triệu phú. Trabuco tin rằng chính phủ Mỹ sẽ sớm mất giá đồng USD, kéo theo giá vàng tăng vọt, mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Để đón đầu cơ hội này, Trabuco cùng bốn đối tác đã thu gom và mua gần như toàn bộ nguồn vàng dự trữ của Mexico. Trong vòng chưa đầy ba tháng, họ đã tích lũy được gần 16 tấn vàng nguyên khối.

Số vàng này được nấu chảy và đúc thành thỏi tại một xưởng đúc tạm thời ở Mexico. Việc buôn lậu số vàng khổng lồ này vào Mỹ để chờ thời cơ bán ra mang lại rủi ro lớn, nhưng lợi nhuận tiềm năng đã thúc đẩy họ bất chấp tất cả.

Vận chuyển bí mật 16 tấn vàng sang Mỹ

Leon Trabuco sau đó tìm kiếm một địa điểm lý tưởng để cất giấu kho báu bất hợp pháp này trên đất Mỹ. Khi mọi địa điểm trên mặt đất đều bị coi là không an toàn, ông quyết định chôn giấu nó dưới lòng đất.

Trabuco được cho là đã thuê phi công đóng thế Bill Elliot để tiến hành một loạt nhiệm vụ bí mật. Elliot đã thực hiện 16 chuyến bay vào ban đêm bằng chiếc Cessna, mỗi chuyến chở theo một tấn vàng qua biên giới mà không bị phát hiện.

Những chuyến bay này diễn ra trong nhiều tháng, với chuyến hàng cuối cùng được giao vào ngày 14 tháng 7 năm 1933. Elliot được trả công hậu hĩnh nhưng không được biết vị trí cất giấu cuối cùng của số vàng. Sau khi dỡ hàng tại một cao nguyên, số vàng được xe tải chở đến một địa điểm chôn giấu bí mật.

Ông trùm Trabuco (ngồi, áo trắng)

Kế hoạch phá sản: Vàng trở thành "đống rác"

Chỉ 6 tháng sau đó, Tổng thống Mỹ đương thời Franklin D. Roosevelt ký Đạo luật Dự trữ Vàng năm 1934, khiến giá vàng tăng vọt và lợi nhuận tiềm năng của nhóm Trabuco tăng lên tương đương 168 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhóm Trabuco không hề hay biết về Lệnh Hành pháp 6102 mà Tổng thống Roosevelt đã ký trước đó một năm. Lệnh này cấm các công dân Mỹ sở hữu hầu hết các hình thức vàng tư nhân trong nước.

Had Trabuco và các đối tác bán vàng vào đầu năm 1933, họ đã giàu có. Nhưng với việc ban hành Lệnh 6102, 16 tấn vàng cất giấu của họ đã trở nên vô giá trị về mặt pháp lý.

Kho báu biến mất cùng những người nắm giữ bí mật

Đến năm 1940, tất cả các đối tác của Trabuco đều qua đời: Borreaga và Morada chết vì nguyên nhân tự nhiên, Arteaga bị bò tót húc chết, và Sepulvedo thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Phi công Elliot cũng tử trận trong một cuộc không kích ở Đức.

Đến nay vẫn không ai biết kho báu khổng lồ ở đâu

Leon Trabuco cố gắng bán số vàng này trên thị trường chợ đen trong suốt 18 năm sau đó nhưng không thành công. Năm 1952, ông cố gắng thỏa thuận bí mật với chính phủ Mỹ.

Trabuco qua đời ngay sau đó vào năm 1952 mà không để lại bản đồ hay tiết lộ vị trí chôn giấu. Ngay trước khi qua đời, ông chỉ nói một câu ẩn ý rằng "vàng chỉ cách một địa danh lớn của New Mexico vài dặm."

Mãi đến năm 1974, khi Tổng thống Gerald Ford ký đạo luật hợp pháp hóa quyền sở hữu vàng tư nhân, kho báu của Trabuco mới trở nên có giá trị trở lại. Đến nay, dù nhiều thợ săn kho báu đã miệt mài tìm kiếm tại sa mạc New Mexico, đặc biệt là khu vực Conger Mesa gần Shiprock Peak, tung tích của 16 tấn vàng này vẫn là một bí ẩn lớn.

Nguồn: Unsolved Mysteries