Người Iran giương ảnh chân dung Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. (Ảnh: AP)

Theo các nguồn tin, khuôn mặt của ông Khamenei bị biến dạng và chân bị thương nặng trong vụ tấn công vào khu phức hợp của lãnh tụ tối cao ở trung tâm Tehran khiến cha ông thiệt mạng.

Dù vậy, nhà lãnh đạo 56 tuổi đang dần hồi phục và vẫn minh mẫn về tinh thần, các nguồn tin giấu tên cho biết. Ông đang tham gia họp với quan chức cấp cao Iran thông qua cuộc gọi âm thanh và vẫn tham gia vào việc ra quyết định trong những vấn đề lớn, bao gồm chiến tranh và đàm phán với Washington, hai nguồn tin cho biết.

Hiện đang có câu hỏi rằng liệu tình trạng sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao Khamenei có cho phép ông điều hành đất nước hay không, vào thời điểm Iran đang đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Cuộc đàm phán quan trọng giữa Iran và Mỹ dự kiến sắp diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 11/4.

Thông tin từ những người trong vòng thân cận của ông Khamenei cho thấy cụ thể tình trạng của nhà lãnh đạo này trong nhiều tuần qua.

Nơi ở, tình trạng sức khỏe và khả năng điều hành của ông Khamenei vẫn là điều bí ẩn đối với công chúng, vì chưa có bất kỳ hình ảnh, video hay bản ghi âm nào của ông được công bố kể từ sau cuộc không kích mở màn chiến dịch của Mỹ và Israel, cũng như việc ông được bổ nhiệm thay thế cha mình vào ngày 8/3.

Chưa có tuyên bố chính thức nào từ Iran về mức độ thương tích của ông Khamenei. Tuy nhiên, một phát thanh viên truyền hình nhà nước đã gọi ông là “janbaz” - thuật ngữ chỉ những người bị thương nặng trong chiến tranh, sau khi ông được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao.

Những mô tả này tương đồng với phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 13/3.

Nguồn tin nắm rõ các đánh giá tình báo Mỹ nói rằng ông Khamenei có thể đã mất một chân. CIA từ chối bình luận, và văn phòng Thủ tướng Israel không phản hồi.

Thông điệp đầu tiên của ông Khamenei gửi tới người dân Iran trên cương vị lãnh tụ tối cao được đưa ra ngày 12/3 dưới dạng văn bản, trong đó ông tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa và kêu gọi các nước trong khu vực đóng cửa căn cứ của Mỹ.

Kể từ đó, văn phòng của ông chỉ phát đi một số tuyên bố ngắn gọn, bao gồm thông điệp ngày 20/3 chào mừng năm mới Ba Tư, được ông đặt tên là “năm của sự kháng cự”. Các tuyên bố chính sách quan trọng về chiến tranh, ngoại giao, quan hệ với láng giềng, đàm phán ngừng bắn và bất ổn trong nước chủ yếu do các quan chức cấp cao khác đưa ra.