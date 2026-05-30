Nguồn cung đất hiếm eo hẹp, CEO một ‘ông lớn’ tuyên bố: Chúng tôi sẽ bán hàng cho Mỹ, châu Âu chứ không phải Trung Quốc

Như Quỳnh
Công ty cho biết hiện không theo đuổi các đề nghị từ phía Trung Quốc dù nhận được sự quan tâm đáng kể.

Công ty khai thác khoáng sản đất hiếm Viridis Mining and Minerals của Australia cho biết sẽ ưu tiên bán sản phẩm từ dự án Colossus tại Brazil cho các khách hàng ở Mỹ và châu Âu, trong bối cảnh phương Tây đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc.

Trả lời Reuters, Giám đốc điều hành Viridis, ông Rafael Moreno, cho biết công ty đang bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao với các khách hàng tiềm năng tại Mỹ và châu Âu liên quan đến dự án Colossus nằm ở bang Minas Gerais, Brazil. Theo ông Moreno, Viridis không theo đuổi các đề nghị từ phía Trung Quốc dù nhận được sự quan tâm đáng kể.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã lựa chọn đi theo hướng thị trường phương Tây. Khi quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng diễn ra, chúng tôi tin rằng sản phẩm của mình sẽ có giá trị tốt hơn thay vì phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc", ông Moreno cho biết.

Ngày 29/5, Viridis đã khánh thành trung tâm nghiên cứu và chế biến đất hiếm tại thành phố Pocos de Caldas, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch phát triển dự án Colossus. Cơ sở này dự kiến sẽ sản xuất lô cacbonat đất hiếm hỗn hợp đầu tiên của mỏ, bao gồm các nguyên tố như neodymium và terbium – những vật liệu quan trọng trong sản xuất xe điện, tua-bin gió và thiết bị quốc phòng.

Theo lãnh đạo công ty, trung tâm nghiên cứu sẽ giúp đơn giản hóa các cuộc đàm phán bao tiêu sản phẩm với khách hàng quốc tế. Cơ sở này có công suất xử lý khoảng 100 kg quặng mỗi giờ, trong khi dự án Colossus được kỳ vọng đạt sản lượng ổn định vào cuối năm 2028.

Động thái của Viridis diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh toàn cầu về khoáng sản quan trọng ngày càng gia tăng. Mỹ và châu Âu đang thúc đẩy phát triển các chuỗi cung ứng thay thế nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc – quốc gia hiện chiếm khoảng 60% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu và hơn 90% công suất tinh chế.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng khiến thị trường đất hiếm trở nên nhạy cảm hơn. Tháng 4/2025, Bắc Kinh áp đặt các hạn chế xuất khẩu đất hiếm để đáp trả các biện pháp thuế quan từ Mỹ, đồng thời khẳng định các quy định xuất khẩu sẽ tiếp tục được duy trì với những đối tác đáp ứng đủ điều kiện.

Viridis cho biết các cuộc trao đổi với nhà đầu tư và bên cho vay đều nhấn mạnh yêu cầu dự án phải hạn chế phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc. Tổng mức đầu tư của Colossus hiện được ước tính khoảng 360-370 triệu USD và có thể tăng lên 400 triệu USD nếu công ty cần bổ sung vốn lưu động theo yêu cầu từ các tổ chức tài chính.

Theo kế hoạch, Viridis kỳ vọng hoàn tất quá trình huy động vốn cho dự án trong quý III năm nay. Ngoài Brazil, công ty cũng đang triển khai các hoạt động khai thác tại Australia và Canada.

